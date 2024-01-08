DMZ内唯一一所小学在北韩的炮火中举行毕业典礼. January. 08, 2024 07:57. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “金丹惠（人名音译•下同）梦想成为整形外科医生，朴熙律梦想成为油管博主，申义昌梦想成为体育教师，吕素允梦想成为时装设计师，郑有华梦想成为咖啡师。” 台城洞小学校长尹英熙5日上午对非武装地带（DMZ）内唯一一所学校台城洞小学的5名毕业学生鼓励说：“希望他们能发挥自己的长处，自信地堂堂正正地奔向光明的未来，实现未来的梦想。”尹校长在当天的毕业典礼上结束了40年的教职生活。 巧合的是，当天上午北韩（朝鲜）向西海北方界线（NLL）以北的海上缓冲区域发射了200多发炮弹。从毕业典礼结束后的当天下午开始，朝鲜军队炮击事件才被公开。因此，在与北韩军队炮击同一时间举行的毕业典礼上，没有被战云或紧张情绪笼罩，而是充满了希望和活力。 位于DMZ内唯一的村庄京畿坡州市台城洞村的该学校举行了第55次毕业典礼。随着金丹惠、吕素允、郑有华、朴熙律、申义昌等5人毕业，该学校的毕业生增加到了226名。金某是台城洞村民，其余学生居住在DMZ外的坡州文山邑，继续学业。 学校2楼讲堂设置的毕业典礼现场，为了庆祝他们顺利毕业，包括教职员和家长在内的联合国军司令部等军队有关人士和统一部及坡州市有关人士等90多人坐满了座位。 5名身穿漂亮韩服出现在讲台上的毕业生，在纷至沓来的奖状和纪念品的包围下，在近1个小时内反复坐下又站起来。 毕业典礼的其中一项是“为殉国先烈默哀”，台上的太极旗旁边并排摆放着星条旗和联合国旗。这似乎反映了DMZ内唯一一所学校的特殊情况。可能是考虑到最近严峻的安保形势，部分参会者的贺词中多少有些沉重，“我认为这里会成为韩半岛和平与稳定的轴心”、“希望成长为为安保和世界和平做出巨大贡献的大人”等。但是在这里学习长大的孩子们的那份天真烂漫与其他孩子没有什么不同。 台城洞村是根据《停战协定》的条款，于1953年建立的，该协定规定“在DMZ内可以设立南、北各一个村，并进行居住及务农活动”。距离位于DMZ内的北韩机井洞村不过800米。台城洞小学于1954年开设为台城洞村自治学校，1968年升级为拥有3个班级的小学。

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