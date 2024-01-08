下调333万地区投保者家庭的健康保险费……问题是“财政”. January. 08, 2024 07:56. . 韩国政府和国民力量党决定最早从2月份起，降低拥有住宅和汽车的健康保险地区投保者的保险费。据悉，地区投保者家庭的37%的健康保险费负担每月将减少2.5万韩元。虽然没挣钱，但因为有房子和汽车而多缴健康保险费的退休者们的不满，预计会有所减少。但是，在距离议会选举还有3个多月的时候出台的这一对策，只能提前健康保险财政枯竭的时间。 此次党政决定取消根据排气量、使用年限向拥有超过4000万韩元汽车的地区投保者追加征收的“汽车健康保险费”，向家里征收“财产健康保险费”时，扣除的标准也将加倍提高，房价不到2.4亿韩元的地区投保者将不再缴纳“财产健康保险费”据悉，目前有353万户家庭缴纳汽车、财产健康保险费，因此333万户家庭的年保险费平均减少30万韩元。 910万户、1463万名地区投保者与只以收入为基准缴纳的职场投保者不同，追加缴纳了财产、汽车健康保险费。因为，有人批评说，个体户很难掌握收入，以财产多收入少为由少交保险费，有违公平性。但是，由于生计需要汽车的人、因房子而保险费负担增大的年金生活者们的不满很大，因此此次措施是不可避免的。发达国家中向汽车征收健康保险费的国家只有韩国，向财产而不是收入缴费的国家只有韩国和日本。 但是，地区健康保险费收入因此每年减少1万亿韩元是非常严重的问题。今年的健康保险费收入预计为98.8万亿韩元，而支出预计为100.2万亿韩元，将出现赤字。随着老龄化加剧，老人诊疗费正在剧增，累积23.8万亿韩元的准备金也将在4年后完全枯竭，转为赤字。 虽然政府表示要通过提高支出效率等来填补减少的收入，但很难让人相信。因为今后支出增加的事情比比皆是。仅看去年底政府出台的护理费对策，4年内健康保险、长期疗养保险就多支出10.7万亿韩元。为了避免财政枯竭危机，很有可能在几年内大幅提高7.09%的保险费率。政府有必要公开此次措施对健康保险财政的长短期影响，并接受舆论的检验。

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