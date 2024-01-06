三星电子和特斯拉“将在CES上演示平台合作”. January. 06, 2024 07:47. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 自去年5月三星电子会长李在镕和特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克在美国举行会晤后，时隔8个月，三星电子和特斯拉将展开平台合作。在半导体供应、技术交流等方面一直保持密切关系的两家公司的合作正扩大至消费者能够感受到的界面。 三星电子5日表示，将于9日至12日（当地时间）在美国拉斯维加斯举行的世界最大的信息技术（IT）•家电展示会“CES 2024”上发表与特斯拉利用“SmartThings”的合作，并演示技术。 通过此次合作，三星电子的智能家庭平台SmartThings将连接特斯拉的电动车、太阳能板、Powerwall（家用能源储存装置）等，进行监控和控制。实时确认太阳能板生产的电量、Powerwall的剩余能源等，发生停电等情况时，可以使用“人工智能（AI）节约模式”，减少消费电力，增加Powerwall的使用时间。 另外，还将与特斯拉的应用程序“Storm Watch”联动，在居住地区预告台风、暴雪等时，可以通过三星电视或智能手机收到通知信息。计划从今年第二季度（4~6月）开始以美国的特斯拉用户为对象提供服务，今后将扩大到其他市场。 去年5月，李在镕会长和三星电子主要管理层在位于美国加利福尼亚州硅谷的三星电子北美半导体研究所会见了包括马斯克CEO在内的特斯拉主要管理层。特斯拉是三星电子半导体代工（委托生产）事业的主要客户公司之一。 两家公司正在进行完全自动驾驶能力（FSD）半导体的共同开发。

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