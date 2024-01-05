用三星盖乐世手机启动现代汽车，在车上打开家中电视. January. 05, 2024 08:22. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星和现代汽车再次携手合作。继去年10月三星SDI和现代汽车签订电动汽车电池供应合同后，此次决定在连接车辆和家庭的平台上进行合作。 三星电子和现代汽车集团4日表示，已经签订了“从家到车”“从车到家”服务合作业务协议。两家公司将推进三星电子的智能家居“智能物事”（SmartThings）和现代汽车、起亚的互联汽车平台联动服务的开发。在“智能物事”上远程控制汽车，在汽车信息娱乐上远程控制连接“智能物事”的家电产品。 目前，三星电子的家电产品可以通过“智能物事”、现代汽车通过“我的现代”“我的捷尼赛思”等应用程序进行智能手机的远程控制。联动两个平台的“从家到车”“从车到家”服务正式启动后，可以一次性控制车辆和家电。 最具代表性的是，如果启动三星电子正在构想的“起床模式”，早上盖乐世智能手机闹钟一响，窗帘就会自动打开，照明和电视就会打开，车辆内部温度会调到适当的水平。此时，智能手机和电视画面将显示电动汽车电池余量和行驶距离等。另外，还计划开发“综合家庭能源管理服务”，同时监测家庭和车辆能源使用量。通过确认电动汽车充电器、车辆的能源使用量，可以考虑收费制及碳排放量，调整最佳充电时期。 三星和现代汽车的合作范围正在不断扩大。据分析，2020年5月，现代汽车集团会长郑义宣（时任首席副会长）在三星SDI天安工厂与三星电子会长李在镕（时任副会长）会面，讨论电动汽车领域合作，双方的成果正在显现。这是郑义宣首次正式访问三星工厂。 去年6月，三星电子表示，将从2025年开始向现代汽车供应高级信息娱乐用半导体Exynos Auto V920。2021年9月，当时作为捷尼赛思新型电动车GV60的数码钥匙，允许使用三星电子的折叠式手机“盖乐世Z-折叠屏3”。

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