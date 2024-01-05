美国掀起人工智能热潮……仅向初创企业就投资35万亿韩元. January. 05, 2024 08:21. by 纽约=常驻记者 金贤洙、韩在熙记者 kimhs@donga.com、betty@donga.com. 当地时间12月14日，记者来到了美国东部纽约市最大的展示场——杰维茨中心。位于曼哈顿新景点哈德逊码头的附近，从上午开始就聚集了数千人。在市价总额为320万亿韩元的美国云企业“Salesforce”的大举介绍企业用生成型人工智能技术的“世界巡回NYC”活动中，对引进人工智能感兴趣的企业相关人士蜂拥而至。一名与会者说：“现在的气氛是，必须引进人工智能。” 在人工智能热潮的发源地美国，人工智能在日常生活和产业界扩散，正在更加火热。去年，仅人工智能领域的创业投资就投入了35万亿韩元。美国视频生成人工智能企业“Runway”的运营及伙伴关系总管米歇尔·权（音）表示：“视频人工智能领域在2024年处于正式开始阶段。” 9日在美国西部拉斯维加斯举行的世界最大的信息技术展示会“CES 2024”的主人公也是人工智能。CES主管公司全美消费者技术协会会长加里·夏皮罗（音）强调：“不论智能家居、医疗保健、金融科技、制造等，都会看到人工智能进入产品，为人类做出贡献。”微软将推出利用聊天GPT的“车载人工智能秘书”，全球化妆品企业欧莱雅将推出利用人工智能的皮肤管理应用程序。

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