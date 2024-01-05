PSG夺得法国超级杯，李刚仁闪电破门并当选全场最佳球员. January. 05, 2024 08:19. by 金正勋记者 hun@donga.com. 李刚仁加盟巴黎圣日耳曼队（PSG）后，首次捧起了冠军奖杯。他率先攻入制胜一球，带领球队取得胜利，还当选为全场比赛最佳球员（MVP）。 4日，在法国巴黎举行的与图卢兹队的法国超级杯比赛上，李刚仁在上半场第3分钟就攻入一球。他接到乌斯曼•登贝莱从对方禁区左侧传到球门前的凌空传球，左脚不停球直接射门攻破对方球门。这是李刚仁本赛季的第3粒进球，也是今年PSG的首粒进球。此前，李刚仁在法甲和欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛中各进一球。法国国营广播电台RFI报道说：“李刚仁在比赛开始3分钟后打开了得分炮，PSG此后一直压制着对手，完全主导了比赛进程。” PSG在上半场第44分钟，凭借基利安•姆巴佩的追加进球，以2比0取得胜利，在本项赛事中第12次登上冠军宝座。仅在上半场就攻入2球获胜的PSG队主教练路易斯•恩里克表示：“今天上半场是我在这里度过的最棒的45分钟。”1995年创立的法国超级杯是上赛季法甲联赛和法国杯冠军单场决胜负的赛事，PSG是本项赛事历届夺冠次数最多的球队。PSG是上赛季的联赛冠军，图卢兹则是法国杯的冠军球队。 凭借当天的胜利，李刚仁自去年7月穿上PSG队服后，首次尝到了冠军的滋味。这是他继效力于西甲联赛巴伦西亚时期的2019年赢得“国王杯”之后，时隔5年获得的职业生涯第二冠。李刚仁赛后在自己的照片墙上上传了与PSG队友们一起庆祝冠军的照片，并留言称“这是开始2024年的更好的方法”。 法甲联赛事务局将李刚仁选定为相当于该场比赛MVP的“MOM”。据足球统计媒体“SofaScored”透露，当天李刚仁打满全场，传球成功率高达96%（50次中有48次成功），再次展现了“传球大师”的真正价值。法国媒体FootMercato在报道李刚仁的表现时表示，“作为中场出场，以出色的团队配合攻入了进球。 通过招牌射门获得自信的李刚仁在上半场表现出了很多可能性”，“PSG会十分想念为了参加亚洲杯而暂时离开球队的李刚仁。” 李刚仁将于5日从法国飞往阿联酋阿布扎比。将于12日（当地时间）开始在卡塔尔举行的亚洲杯上出战的韩国足球代表队的训练营就在此处。李刚仁是参加亚洲杯的26名国家队队员中最晚归队的球员。根据国际足联（FIFA）制定的“国家队征召参加A级比赛的球员”的规定，他应该在2日离开所属球队PSG前往阿布扎比。但是李刚仁得到指挥韩国国家足球队的尤尔根•克林斯曼主教练的许可，得以参加4日举行的法国超级杯比赛。

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