“踢得好不一定教得好”，英格兰足坛名宿鲁尼上任三个月后就遭到解雇. January. 04, 2024 08:01. by 金培中 wanted@donga.com. 英格兰足球传奇人物韦恩•鲁尼（照片）在担任伯明翰城队主教练15场比赛后，因球队战绩不佳而遭到解雇。 英格兰足球冠军联赛（第二级联赛）伯明翰城俱乐部2日表示：“尽管鲁尼尽了最大的努力，但球队的结果没有达到预期值。俱乐部董事会认为，更换教练团队是最符合利益的手段”，宣布与球队主教练鲁尼解除合同。 鲁尼于去年10月执掌伯明翰城队主教练一职。当时在英冠联赛全体24支球队中积18分（5胜3平3负）排在第6位的伯明翰城队，以晋级下赛季的英超联赛为目标，把球队的指挥棒交给了鲁尼。但是鲁尼在担任主教练后的15场比赛中只取得了2胜4平9负的战绩，球队排名跌至第20位，最终遭到解雇。 球员时期，鲁尼代表英格兰国家队参加了120场A级比赛，攻入了53粒进球。参赛场次和进球数均列英格兰代表队历史第二位。在英超联赛中，他共攻入208粒进球，在该领域排名历史第三。伯明翰城队评价说，在球员时期名声大噪的鲁尼具备了胜负师的气质，并让他担任球队主教练，结果成绩一落千丈，不到3个月就决定寻找其他主帅。 鲁尼通过自己的社交网络媒体上发文表示：“足球最关键的是结果——必须承认，我没有达到他们的期望值”，“不过，我不认为13周的时间，就能完成俱乐部所需要的改变。”

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