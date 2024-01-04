执政党和政府决定：“将传统市场所得扣除率从40%上调至80%……为小工商业者减免电费”. January. 04, 2024 08:01. by 世宗=金度衡记者、张瑞英记者 dodo@donga.com、syjang@donga.com. 韩国政府和国民力量党决定，仅限于今年上半年（1月-6月）将传统市场支出的所得扣除率从现在的40%上调到80%。此外，企业投资设备时提高税额扣除率的临时投资税额减免制度，也将延长到今年底，以恢复民生和搞活投资。但在高利率下，消费者收紧钱包，感受到经济停滞的小工商业者之间也有人指出，需要更有效的对策。 执政党和政府3日上午在国会举行了“2024年经济政策方向协议会”，确定了上述方案。 当天党政出台的对策集中在支援传统市场商人等小工商业者的方案上。党政决定为小工商业者在今年第一季度（1月-3月）对126万家企业分别减免20万韩元、共计2520亿韩元规模的电费。此外，党政还决定通过金融圈的相生金融和政府财政支援，减轻个体户、小工商业者2.3万亿韩元以上的利息负担。提高传统市场所得税减免率的目的，是增加传统市场的消费、支援小商工人。 国民力量党院内代表尹在玉强调：“今年的经济政策方向是加强对个体户、小工商业者、传统市场商人等的支援，减少民生负担，加强对社会弱势群体的支援，稳定内需经济。” 一度为暂时实行的临时投资税额减免将延长到今年底。因此，对于各种设备投资，大企业和中坚企业最多可获得25%的税额减免，中小企业最多可获得35%的税额减免。国民力量党政策委员会议长俞义东解释说：“这是强烈要求政府加强支援的结果，使出口增加能够尽早与企业投资联系起来。”国民力量党还要求政府增加对企业研发投资的税制支援。 对于当天的对策，执政党在今年的议会选举前夕分析说：“这是为了减轻民生和企业的困难，攻占选票。”党政策委员会相关人士表示：“由于去年5月电费上调等原因，与2021年相比，一年间电费上涨200万韩元左右。由此减少上涨电费的十分之一左右，减轻他们的困难。”该党另一名人士表示：“经济不景气带来的困难在议会选举即将到来之际，正在回到对政府和执政党的回旋镖上。有必要通过为小工商业者等制定的政策，展现执政党的能力。” 但是，在小工商业者的体感景气持续恶化的情况下，现场也有人对对策的实效性持怀疑态度。例如，传统市场的主要顾客层老年层主要使用现金等。在光州某市场做生意的尹某（58岁）说：“经常来市场的60岁以上老人主要用现金代替信用卡。传统市场很难享受税额减免效果。” 小工商业者也对减免电费的效果表示怀疑。在京畿道高阳市运营一人咖啡店的50多岁朴某表示：“以前每次出台这样的对策时，都要东奔西走提交文件。如果这次也是那样的话，即使成为支援对象，像我这样的个体户也难以提交申请。” 当天，据小商工人振兴公团透露，今年小商工人的1月展望景气指数（BSI）为79.5，比上个月下降5.4点。自去年9月以后连续4个月呈下降趋势。传统市场1月份也达到71.2，比前一个月下降6.1点，自去年12月以后连续两个月下降。如果相关数值超过100，就意味着比上个月好转，如果低于100，就意味着很多企业认为恶化。小工商业者（48.1%）和传统市场（39.3%）都认为景气恶化，是因为景气停滞导致消费心理减少。

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