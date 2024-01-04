出生6个月的双胞胎大熊猫幼崽将正式与公众见面. January. 04, 2024 08:00. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 在爱宝乐园可以亲眼看到出生6个月的双胞胎大熊猫幼崽。 经营爱宝乐园的三星物产度假村部门3日表示，双胞胎大熊猫幼崽“睿宝”和“辉宝”将从4日开始在京畿道龙仁市爱宝乐园内的熊猫世界与公众见面。双胞胎大熊猫宝宝自去年7月诞生于韩国国内唯一的熊猫情侣“爱宝（雌）和乐宝（雄）”，至今尚未向游客开放。为了它们的健康成长，爱宝乐园只让双胞胎熊猫在熊猫世界内部生活。 通过此次公开，访客们可以见到此前只能在爱宝乐园社交网络服务（SNS）上看到的双胞胎大熊猫幼崽。以“熊猫爷爷”而闻名的爱宝乐园的饲养员姜哲远（55岁•音译）解释说：“出生当时分别只有180克和140克的大熊猫宝宝的体重现在都超过了11公斤”，“它们自出生以来一直健康地成长，最近已经可以跟着妈妈四处走，因此可以放到空间更大的外场同公众见面。” 但是，为了让双胞胎大熊猫幼崽更好地适应新环境，暂时只在上午部分时段公开。相关时间段的参观人数也将减少。爱宝乐园计划观察双胞胎大熊猫幼崽的适应度和状态，逐渐增加公开时间和参观人数。爱宝乐园相关人士表示：“虽然预计双胞胎大熊猫幼崽会在上午10~11点出现在外部放养场，但很难预测大熊猫的行动。因此，很难确定访客可以观看的时间。” 爱宝乐园的人气明星、双胞胎姐妹的姐姐“福宝”和妹妹们在一起的样子暂时也很难看到。由于熊猫具有单独生活的习性，因此已经独立的福宝和其它熊猫要保持距离。爱宝乐园计划调整空间和时间等，让“福宝”和双胞胎姐妹轮流出场与观众见面。 睿宝和辉宝在出生100天左右的去年10月，经历两轮网上征名活动，由超过50万中韩民众从众多应征名字中投票选出的，象征着“机智的宝物”和“闪耀的宝物”。爱宝乐园相关人士期待表示：“现在双胞胎大熊猫幼崽的嘴里长了很多乳牙，所以开始吃竹子了”，“以后会在熊猫世界展现可爱有趣的样子。”

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