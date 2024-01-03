萨拉赫狂飙！奉献2射1传，进球助攻双双登上并列榜首位置. January. 03, 2024 08:09. by 金培中 wanted@donga.com. 穆罕默德•萨拉赫（利物浦）在本赛季英格兰足球超级联赛（EPL）中，在进球榜和助攻榜双双登上并列榜首位置。萨拉赫在2021~2022赛季曾同时获得过最佳射手和助攻王的称号。 萨拉赫在2日与纽卡斯尔联队的2023~2024赛季英超第20轮主场比赛中，以2粒进球和1次助攻的出色表现带领球队以4比2取得了胜利。萨拉赫在下半场第4分钟率先攻入一球，并在3比2领先的下半场第41分钟通过点球追加一球。萨拉赫在上半场也曾获得过点球机会，但是他的射门被对方守门员挡住了。 萨拉赫打入本赛季联赛第13、14粒进球，与埃尔林•哈兰德（曼城队）并列占据射手榜首位。萨拉赫在2比1领先的下半场第33分钟帮助队友科迪•加克波破门得分。由此，萨拉赫将个人本赛季的助攻数增加到8个，与奥里•沃特金斯（阿斯顿维拉队）并列排在该领域榜首。2013~2014赛季首次进入英超联赛的萨拉赫曾3次（2017~2018、2018~2019、2021~2022赛季）成为最佳射手，一次登鼎助攻王（2021~2022赛季）。 凭借当天的胜利，连续13场联赛保持不败（8胜5平）的利物浦队将积分增加到45分（13胜6平1负），守住了英超积分榜第一的位置。领先排名第二的阿斯顿维拉队（42分）3分。埃及国家队选手萨拉赫为了参加13日在科特迪瓦开幕的非洲国家杯，将暂时离开所属球队利物浦。

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