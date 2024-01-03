以色列最高法院：“弱化法律部门的立法无效”……面临“领导危机”的内塔尼亚胡再受打击. January. 03, 2024 08:09. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 以色列最高法院1日宣布，由内塔尼亚胡总理领导的强硬右派联合政府去年通过的弱化法律部门的立法无效。该法案大幅缩小法律部门的功能，强化政府的功能，从立法当时开始，就有人强烈批评该法案是为了拯救作为现任总理首次接受审判的内塔尼亚胡本人的“防弹法案”。这一法案引发激烈赞成和反对的争议，去年以来国论分裂现象也非常严重。 因与巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的战争而暂时被弥合的以色列社会矛盾也将进一步加深。因为15名大法官中有8人赞成，7人反对，无效判决本身暴露了法律部门的分裂局面。内塔尼亚胡所属的执政党利库德党也表示不服判决。此次判决对因战争长期化局面、巴勒斯坦平民伤亡等已经面临不少领导危机的内塔尼亚胡来说，很有可能成为追加不利因素。 ● 15名法官中8人认为“损害民主国家” 据《以色列时报》等媒体报道，最高法院当天在15名法官全部参加的情况下，以8票赞成、7票反对的结果，判决去年7月议会通过的《司法部相关修订基本法》无效。最高法院通过声明表示：“该法案严重损害了民主国家以色列的基本性质。” 最高法院认为，相关法案中取消法律部门审查政府不合理的部长任命权限的部分存在问题。争议法案不仅取消了可以阻止政府独断专行的法律部门的牵制装置，还因为总理任命没有资格的亲信担任要职，从很久以前开始就引发了很多争议。 内塔尼亚胡在2022年底第三次成功执政。内塔尼亚胡因涉嫌在第二个任期内腐败，目前仍在接受审判。他在开始新的任期后开始推进弱化法律部门法案，引起国内外强烈批评，认为他为了挽救自己，甚至打破了三权分立原则。就连盟国美国总统拜登也反复表示担忧。自去年3月起，以色列各地举行了大规模反对集会，但法案最终在4个月后在议会获得通过。由于在野党的反对，最高法院从同年9月起对该法案的合理性进行审查，并于当天做出了判决。 不过，围绕此次判决的后续风暴和舆论分裂也将相当严重。7名保守倾向的最高法院法官反对无效化决定，法律部门的分裂也令人担忧。 在政界，赞成和反对两种意见也各不相同。据悉，该法案的设计者、司法部长亚里夫·莱文表示：“在与哈马斯的战争结束后，将重新为通过法案而努力。”比内塔尼亚胡更具有极右倾向的国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔也反驳称：“这是反民主的决定。”相反，前总理亚伊尔·拉皮德等在野党领导人表示欢迎，称“最高法院忠实地履行了保护国民的义务”。 ● 内塔尼亚胡“屋漏偏逢连夜雨” 因此次判决，内塔尼亚胡很有可能受到相当大的打击。另外，预计对哈马斯战争的情况也会产生不小的影响。 美联社等媒体认为，这是因为在内塔尼亚胡政权事先没有意识到哈马斯的先发制人攻击的批评依然存在的情况下，如果试图重新通过法案，在与哈马斯的战争中起到核心作用的预备军有可能重新开始反内塔尼亚胡示威或宣布拒绝服役。预备军们去年反对法案，宣布拒绝服役，但战争爆发后已经返回。美国有线电视新闻网（CNN）也评价说：“如果内塔尼亚胡总理强行进行有争议的变化，可能会面临宪政危机。” 以色列军队1日表示，将在今后几周内从加沙地带撤出数千名兵力。美国有线电视新闻网分析说，由于美国施压，要求以色列放弃此前持续的大规模空袭和以地面部队为主的交战，改为低强度作战，以减少平民伤亡。

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