受日本海啸影响，墨湖港出现85厘米高的海啸……“东海，不是安全地带吗？”. January. 03, 2024 08:08. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 气象厅表示，日本石川县1日发生7.6级强震后，同一天地震引发的海啸抵达江原道墨湖港，最高高度为85厘米。日本在地震当晚发生了140多次余震，专家们指出：“这表明东海也不是地震安全地带。” 2日，据气象厅透露，前一天日本发生地震后，下午8时35分左右，江原东海市墨湖港观测到了最高高度85厘米的地震海啸。下午8时38分，高度45厘米的地震海啸抵达江原束草市，下午8时42分抵达庆北蔚珍郡厚浦面，海啸高度为66厘米。到达东海岸的地震海啸的高度此后逐渐降低，2日在东海岸主要观测地点全部下降到10厘米以下。气象厅相关人士表示：“地震海啸情况已经稳定下来。只是日本不断发生余震，直到3日上午东海岸依旧波涛汹涌，请注意防范。” 从过去的事例来看，日本地震大体上发生在接近板块边界的日本东部地区，但也有发生在与东海接壤的西部地区，对东海岸产生影响的情况。1993年日本北海道发生7.8级强震后，束草和墨湖港分别出现最高高度276厘米、203厘米的地震海啸，就是代表性的例子。这一场海啸未造成人员伤亡，但船舶破损等造成了4亿韩元左右的财产损失。 据气象厅称，去年韩国也发生了105次2.0级以上的地震。2020年为68次，2021年为70次，2022年为77次，呈逐渐增加的趋势。延世大学地球系统科学系教授洪泰京（音）表示：“2011年东日本大地震以后，韩国地震也在增加，在深海中，其余波将持续，因此有必要注意防范。”

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