“石油资金”沙特PIF超越新加坡，成为亚洲最活跃主权财富基金. January. 03, 2024 08:08. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 《彭博社》等媒体1日报道说，沙特阿拉伯去年约占全球主权财富基金投资额的四分之一。去年美国等西方主要国家因银行危机等减少投资，全世界国营投资机构的总投资额也比2022年减少20%，但沙特同期反而增加52%的投资，展示了“石油资金”的威力。也有不少人批评说，此举是为了洗刷陷入镇压反对派争议的实权人物穆罕默德•本•萨勒曼王储的形象。 据主权财富基金专门调查机构“全球主权财富基金（SWF）”的报告书显示，去年沙特的主权财富基金公共投资基金（PIF）签订了315亿美元（约40.82万亿韩元）的投资合同，比前一年增加了52%。这相当于去年全球主权财富基金投资额1238亿美元的四分之一规模。沙特超越新加坡，成为亚洲最大的主权财富基金持有国。 PIF尤其在足球、高尔夫、游戏等体育领域进行了攻击性投资。首先收购了著名足球运动员克里斯蒂亚诺•罗纳尔多所属的利雅得胜利等本国4大足球队。此外还发表了将PIF运营的LIV高尔夫巡回赛与美国职业高尔夫（PGA）合并的计划，动摇了高尔夫界。就连当初对LIV持批评态度的明星球员琼•拉姆也在去年年末宣布转会LIV。虽然没有公开准确的转会费，但有报道称其转会费为4.5亿美元。 PIF还以49亿美元收购了美国游戏企业Scopley。沙特已经向著名游戏公司动视暴雪（Activision Blizzard）、电子艺术、Take2等进行投资，共持有81亿美元的股份。有评价称，PIF想把本国打造成全世界的游戏中心。"。 此外，PIF还收购了英国渣打公司的飞机租赁事业部（36亿美元）、本国钢铁企业哈迪德（33亿美元）等。PIF计划以此为基础，推出自己的航空公司及电动汽车品牌。 SWF方面分析说：“沙特为了实现‘愿景2030’，正实施投资方多元化。”穆罕默德王储表示，到2030年为止，将对偏重于石油的产业结构进行多元化改造，并带头指挥这一计划。”

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