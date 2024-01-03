“极端的憎恶和厌恶导致的政治恐怖袭击……应该纠正敌对文化”. January. 03, 2024 08:08. by 金智贤记者、赵衡权记者 jhk85@donga.com、buzz@donga.com. “这是煽动彼此憎恶和厌恶的极端政治引发的‘政治恐怖袭击’。” 对于2日发生的共同民主党代表（党首）李在明遇袭事件，专家们表示：“这如实地暴露出了政治两极化带来的政治厌恶。”他们认为，如果不使用暴力，就无法向政界传达自己的意见，这种愤怒和不信任最终演变成犯罪行为。专家们担心，如果对这种政治暴力放任不管，可能会扩散为2021年1月美国前总统特朗普支持者冲击国会事件及2022年7月日本前首相安倍晋三被杀事件等否定民主主义的更极端的攻击形态。 朝野政治人士也自我反省说：“政界也应该以此次事件为契机，纠正相互仇视的文化，克制对特定集团的攻击性发言。” ● “对民主主义的恐怖袭击” 共同民主党当天将李在明被不明身份者袭击一事定性为“恐怖袭击”，并抨击这是“对民主主义的严重威胁”。国会议长金振杓也发表声明谴责说：“在任何情况下都不能容忍暴力行为。” 政治专家们分析说，此前积累的厌恶政治和极端粉丝政治文化表现为暴力行为。有人指出，在巨大的两党之间或同一党内，如果想法不同，就会互相敌视并当作铲除对象，在这种氛围中，暴力正在反复出现。 仁川大学政治外交科教授李俊汉（音）分析说：“朴槿惠前总统遇袭等政治恐怖袭击之所以接连发生，是出于不信任，认为如果不使用暴力，就无法如实表达自己的意见，并传达给政界。”他认为，否定对方并反对对方是理所当然的一种“否决民主主义（vetocracy）”状况。政治评论家朴尚炳（音）表示：“随着将对方妖魔化的政治结构反复出现，将对方视为需要消除的对象、而不是协治或共生的对象的文化正在广泛形成。” 专家们指出，虽然到目前为止只是个人的越轨行为，但如果放任不管，有可能扩散到特定团体的集体行动。延世大学政治外交学系教授梁承咸（音）表示：“事实上，韩国距离美国占据国会事件也只有一步之遥了。支持层在内部争吵，开始互相攻击，如果以集体行动爆发，像美国那样的事情在国内也随时都有可能发生。” ● 政界人士：“应克制发表敌对言论” 有人指出，为了防止极端的政治暴力，最终政界需要自我反省和革新。即，朝野双方都应服从舆论，克制对彼此的敌对发言。梁承咸说：“政界针对对方使用‘清算’‘铲除’等措辞，制造敌对和厌恶的政治，引发了这种矛盾。” 还有人指出，应该克制极端的粉丝政治。德成女子大学政治外交学系教授赵镇万（音）表示：“最近的政治将对方定性为邪恶，定性为绝对不能同行的积弊清算对象。甚至在同一党内，也依仗强硬的支持层，从道德上指责对方，只把对方当作排斥对象。”一名在野党人士表示：“抛开犯人（袭击者）的政治支持倾向，特定政治家个人成为攻击对象，这本身就是过度粉丝政治文化的余波。” 政界内部也出现了自我反省的声音。国民力量党议员徐秉洙在通话中表示：“我们的政治走向了太极端的对立，支持者之间也产生了感情上的对立。”国民力量党前代表黄佑吕也表示：“政界人士之间进行公开对话时，应该考虑到支持对方的国民在后面这一点并予以尊重。原则上，政界人士应该利用幽默、诙谐、隐喻等来缓和表达。这是民主主义演讲和对话的传统。”共同民主党议员李元旭也在通话中表示：“制造极端政治厌恶现象的整个政界应该自我反省。”

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