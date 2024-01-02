美国大法院院长：“利用AI有优点，但存在只有‘人类法官’才能扮演的角色”. January. 02, 2024 07:54. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 美国联邦大法院院长约翰•罗伯茨（照片）强调：“人工智能（AI）给法律界带来混合的祝福”，并强调使用AI时需要“慎重”和“谦虚”。他诊断称，虽然AI具有提高平民的司法接近性、缩短时间和费用的优点，但内容真伪争议、个人信息未保护等忧虑很大，也分明存在只有法官才能扮演的角色。因此，即使AI的应用扩散，预计人类法官也会存在相当长的一段时间。 大法院院长罗伯茨在去年12月31日发表的2023年年终岁末大法院报告书上指出了AI使用的两面性。他承认，AI具有提高贫困诉讼当事人的司法接近性，帮助法院更快、更便宜地解决案件的潜力。他指出，AI可以很容易地回答在哪里寻找复杂的法律相关文件，如何寻找，对各种法律研究也会产生积极的效果。 同时，他还担心AI制作的内容的真伪争议会持续下去。曾是前总统唐纳德•特朗普的亲信，因各种诉讼等分手的迈克尔•科恩最近表示：“特朗普方面不小心向我的律师提供了AI制作的假引用状。”部分律师利用AI引用不存在的判例的事例也层出不穷。 因此，最近路易斯安那州新奥尔良的联邦上诉法院制定了限制使用“ChatGPT”等生成型AI工具的规则。其主要内容是，证明律师为了制定法律文件草案，不依赖于AI，人类也研究了AI生成文本的准确性等。 大法院院长罗伯茨还表示：“法律决定往往包括适用人类判断的‘灰色领域’”，并称只有法官才能在宣判时评价被告人发言的真实性。他主张，被告人颤抖的手和声音、语调及表情的变化、汗珠、瞬间的犹豫、对视等微妙的差异只有人类法官才能看穿。由于AI的使用增加，私生活侵害增加，还存在着将法律非人化的危险。

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