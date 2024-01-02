随身携带钢琴的钢琴家. January. 02, 2024 07:53. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “随身携带自己的乐器是独奏家的惯例。小提琴女皇安妮•索菲•穆特不也随身携带斯特拉迪瓦里小提琴吗？” 1975年肖邦国际钢琴比赛冠军、波兰钢琴家克里斯蒂安•齐默尔曼（68岁）将于本月3、5、10日在首尔松坡区乐天音乐厅举行第4次访韩独奏音乐会。 以“随身携带钢琴的钢琴家”而闻名的他为了此次舞台，将亲自从欧洲搬来钢琴。在2019年和2022年的访韩演出中，他带来了钢琴键盘和机械装置（与键盘相连，敲击钢琴弦的装置），并安装在演奏会场的钢琴上。 以齐默尔曼为特征的修饰语是“完美主义者”。1999年，为迎接肖邦逝世150周年演奏肖邦第1、2号钢琴协奏曲，他亲自组织了“波兰庆典管弦乐团”。如果在演出中怀疑是秘密录音或试图拍摄，就会立即中断演奏。首次来韩演出的2003年首尔艺术殿堂音乐厅演出中，他以为舞台天花板上的广播用麦克风是录音用的，想亲自剪线，令相关人士大吃一惊。 他将自己演奏的所有演出场的音响特性输入电脑，事先调整钢琴。为了保持最佳状态，演奏每年限制在15场以下。亲自携带钢琴，如果条件不允许，就搬运键盘和机械装置。这与前辈钢琴家意大利的阿图罗•贝内德蒂•米开朗基利（1920~1995年）也很相似。不同之处在于，青年时期曾参与制作钢琴配件的齐默尔曼会亲自拿着调整工具对钢琴进行细节调整。 从细腻的印象到频繁的感冒等呼吸器官出现问题，齐默尔曼让人联想到同是波兰出身的大作曲家肖邦，此次公演的第一部分他将以4首夜曲和2号奏鸣曲等肖邦歌曲装饰。第二部分将演奏德彪西的《版画》和波兰作曲家席曼诺夫斯基的《波兰主题变奏曲》。他曾凭借《席曼诺夫斯基钢琴作品集》在2023年获得留声机大奖钢琴部门奖。 齐默尔曼在波兰卡托维采音乐学院练习钢琴。肖邦国际钢琴比赛夺冠后，作为世界钢琴界最大的希望之星，他加入德意志留声机公司（DG），与赫伯特•冯•卡拉扬指挥的柏林爱乐乐团录制了舒曼和格里格的钢琴协奏曲专辑，与在艺术职业生涯和个性方面常常被拿来跟卡拉扬作比较的伦纳德•伯恩斯坦指挥的维也纳爱乐乐团录制了贝多芬钢琴协奏曲集。

한국어