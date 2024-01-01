“资产达301万亿韩元”，马斯克成为世界首富. January. 01, 2024 08:12. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克力压法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团总裁伯纳德·阿诺特，成为2023年世界首富。 彭博社当地时间去年12月29日公开“世界亿万富翁指数”，并表示：“2023年世界首富是拥有2320亿美元（约301万亿韩元）的特斯拉首席执行官埃隆·马斯克。”马斯克的特斯拉股价比前一年上涨101%，在财产增加额（954亿美元）排名中位居第一。 2022年世界首富路易·威登总裁阿诺特因名牌需求放缓及路易威登股价下跌的影响，退居第二位。其资产达1790亿美元（约232万亿韩元）。亚马逊创始人杰夫·贝索斯、微软创始人比尔·盖茨、前微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默分列第三至第五位。 世界上最富有的女性亿万富翁是法国化妆品品牌欧莱雅创始人的外孙女弗朗索瓦兹·贝当古·梅耶斯（71岁）。彭博社报道说：“欧莱雅股价创下历史最高值，其资产比一年前增加了40%达到1000亿美元。”在整体排名中排名第12位的梅耶斯还获得了“拥有1000亿美元以上的首位女性”的头衔。 在韩国人中，三星电子会长李在镕排在第228位，是唯一进入500位富豪名单的韩国人。其财产为99亿美元，比2022年增加了33.8亿美元。最近备受瞩目的人工智能用半导体企业英伟达的首席执行官詹森·黄（黄仁勋）拥有440亿美元的财产，排在第28位。 据调查，日本软银会长孙正义去年的资产规模大幅减少。向申请破产保护的共享办公室企业WeWork投资巨额资金的他受此影响，一年内损失了11亿美元。孙正义的资产为114亿美元，排在第184位。 据彭博社报道，2023年世界500强富豪的整体净资产比前一年增加了1.5万亿美元（约1946万亿韩元）。彭博社解释说：“在战争、高物价、经济萧条等恶劣条件下，得益于人工智能等尖端技术的崛起，科技企业的股价大幅上升。”

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