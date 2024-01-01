金正恩：“南北是敌对性两国”……要彻底应对狂暴的挑衅. January. 01, 2024 08:10. . 朝鲜国务委员长金正恩在新年对美、对南关系上威胁说：“将采取高压和攻势的超强硬应对。”金正恩在去年底举行的为期五天的劳动党全体会议上表示：“战争不是抽象的概念，而是现实性的实体。有事时，必须动员包括核武力在内的所有手段和力量，为平定南朝鲜（韩国）全领土而加快准备大辩论的步伐。”特别是将韩朝关系规定为“敌对交战中的两国”关系，宣布从根本上改变对韩路线。 谈论“战争”“大事变”的金正恩阐明超强硬路线，预示着朝鲜将在新年进行更加果断和粗暴的挑衅。朝鲜从前年开始就一直按照“强对强”路线进行核和导弹挑衅。他明确表示，将以开发射程覆盖韩半岛周边乃至美国本土的核导弹、去年底发射军事侦察卫星的自信为基础，走更具攻势的对决路线。金正恩在新的一年里预告了追加发射3颗侦察卫星、加强海军水下和水上战斗力、开发各种无人机和电子战手段等全方位的挑衅。 面对4月议会选举，朝鲜似乎打算将韩朝关系推向更加激烈的对抗局面。金正恩表示：“南北关系不再是同族关系、同质关系，而是敌对性的两个国家关系、处于战争中的两个交战国关系。”朝鲜早就嘲笑韩国为“大韩民国族人”“大韩民国那帮人”，但此次金正恩断定韩国是“敌对国家”，并正式对统一战线部等对韩机构进行整顿和调整。这样的对敌宣言有可能是今后对韩挑衅将超过武力示威水平的实际武力活动的威胁。 金正恩表示，“由于美国和南朝鲜的对决狂症和挑衅策动，无法控制的危机状况一直持续”，将所有责任归咎于“美国及其追随势力”。但这是天方夜谭。其间不断发射导弹，与中俄密切接触，在新冷战对决中尝到甜头的是朝鲜。谁也不相信缓解粮食困难或发射侦察卫星是“自力更生”的结果。金正恩表示在新的一年里也会果断地展开“反美共同斗争”。世界已经在欧洲和中东卷入了两场战争。金正恩现在正在威胁东北亚“第三次战争”。

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