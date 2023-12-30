首尔大学自主招生合格者有11%放弃注册……自然科学方向相当一部分地方选择大学. December. 30, 2023 07:46. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 据调查，在2024学年度大学自主高考招生中，每10名首尔大学合格生中就有1人放弃了注册。据推测，自然科学方向合格生中大部分都逃到了地方大学的医科大学，因此有分析认为“集中在最上位圈的医科大学”的现象进一步深化。 据钟路学院29日透露，在此次自主招生中，被首尔大学录取后仍未注册的学生比率为10.5%（228名）。与去年（9.4%·194名）相比有所增加。按系列来看，自然系列的未登记比率最高，为15.1%。人文·社会学科所占比率为3.9%。医预科合格生全部注册。 高丽大学和延世大学的未注册比率虽然比去年有所下降，但和首尔大学一样，未能避免“脱离自然科学”的现象。高丽大学电气电子工学系的未注册比率为137%，半导体工学系为95%。未注册比率超过100%，意味着最初合格者全部放弃了注册。延世大学人工智能学科的自主选拔定员为39名，最初合格的学生大部分放弃了登记，因此有38名“追加合格”。钟路学院代表林成浩（音）分析说：“首尔大学以自然科学方向为中心，未注册人员比去年增加，可能是因为流向其他大学医科大学的最上位圈人员增加。”

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