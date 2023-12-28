河野洋平：“慰安妇是被强行带走的……时任日本首相也承认强制性”. December. 28, 2023 08:37. by 东京=常驻记者 李相勋 sanghun@donga.com. “时任日本首相宫泽喜一也认为在日军慰安妇的招募中确实存在强制性。” 日本前众议院议长河野洋平（86岁）曾作为日本内阁官房长官发表了日本政府层面首次就慰安妇问题进行道歉和反省的“河野谈话”，27日他在众议院官网上公开的口述录中这样写道。河野在口述录中写道：“虽然过去了30年，部分记忆模糊了，但当时首相也认为，（慰安妇女性）肯定是被强行带走的。从这个意义上讲，可以认为是有强制性的。” 河野在担任官房长官的1993年8月的谈话中曾表示：“慰安妇的招募有很多甜言蜜语、强压等违背本人意愿的事例，也有过官府直接参与的情况。对所有受到难以治愈的伤害的人表示道歉和反省。” 他通过此次口述录明确表示，谈话当时得到了首相的同意，并表示：“这是内阁的意愿，由官房长官表明。如果内阁说不知道，反而会很难办。”这正面反驳了一些人声称“道歉只不过是官房长官谈话”的主张。 河野就一些人主张慰安妇招募没有强制性一事表示：“虽然没有留下具体的日军资料，但军队不可能留下这样的正式文件。当时内务省说战争结束当天就烧毁了军队的全部资料。” 日本国会认为，历届议长及副议长的口述有成为历史记录的价值，因此正在推进口述录的编纂工作。河野是这一项目的第一个对象。 曾任日本外相的河野还在口述中介绍了与金大中前总统交往的轶事。他说：“同僚议员介绍金大中说，‘他是将来肩负韩国重任的优秀政治家’。光州事件（5·18民主化运动）之后，金大中被判死刑，却在大选中当选，让我大吃了一惊。”他还说：“当时没有什么特别的职务，（金大中）以个人身份写信邀请我参加就职仪式。他安排我在特别席上就座。应该是很忙的时候吧，两个人还一起吃了饭。他对我说，‘很高兴能这样和你一起吃饭’。我俩关系很好。”

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