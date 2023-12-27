如果说精神力量是体育中最重要的价值. December. 27, 2023 08:16. . “委员长同志教导我们，‘如果用思想填满鸡蛋，岩石也能打碎’。我们以这种透彻的思想在亚运会上创造了世界新纪录。” 朝鲜“举重英雄”严润哲（32岁）在2014仁川亚运会男子56公斤级比赛中以298公斤的新世界纪录夺冠后说道。这里的“委员长”当然是指朝鲜国务委员长金正恩。严润哲在2012年伦敦奥运会上也获得了该级别的金牌。 记者再次见到严润哲，是在两年后的巴西里约热内卢奥运会上。严润哲向奥运会二连冠发起挑战，结果却是银牌。在朝鲜选手中被认为最有希望夺金的严润哲未能实现目标后，朝鲜国家体育指导委员长崔龙海勃然大怒的样子也被摄像机捕捉到。严润哲也低着头说：“没拿到金牌，不是英雄。”为严润哲翻译的外国志愿者说：“在朝鲜，时钟好像是倒着走的。” 朝鲜“体操英雄”李世光（38岁）再次证明了这名志愿者的评价。李世光在获得里约奥运会男子跳马冠军后表示：“我们最大的力量就是精神力量。多亏了精神力量，今天的金牌才得以实现。想到能给我们军队和人民带来巨大的胜利，向敬爱的金正恩最高司令官同志献上胜利的报告和光荣的报告，我太高兴了。” 对的。如果说精神力量是体育世界中最重要的价值，那么朝鲜将包揽冠军。朝鲜《劳动新闻》今年2月28日也通过题为《无极限的力量——精神力》的报道主张：“如果步枪也装满思想的弹药，就能发挥比任何现代武器更大的威力。”这当然是无稽之谈。鸡蛋打不破岩石不是因为精神力不足，而是因为这是科学规律。 而且，韩国之所以能够享受“精英体育”强国的地位，也是因为韩国体育科学达到了世界水平。生活体育基础无法与韩国相比的日本，也模仿韩国体育政策科学院建立了日本国立体育科学中心，才重新找回了精英体育强国的地位。因此，如果大韩体育会想将明年的巴黎奥运会打造成再次飞跃的舞台，那么首先考虑“科学训练法”和“科学战略”是正确的。 但是，正如会长李起兴在杭州亚运会结束后所宣称的“将强化精神力量”那样，大韩体育会把选手们送去了“海军陆战队训练营”。虽然连文化体育观光部部长柳仁村也批评说这是“旧时代的想法”，但体育会从18日开始强行举行了为期三天两夜的“一个韩国队”活动。 如果李会长是朝鲜体育委员长，那么在巴黎奥运会上获得奖牌的某位选手就会留下以“托委员长同志的福……”开头的致谢感言。但如果真的出现说出这种话的韩国代表选手，会不会有人评价说“现在韩国的时钟好像也是倒着走的”呢?

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