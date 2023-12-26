“追踪犯人脑中印刻的犯罪现场证据”，检察机关开发出利用AI的脑波分析调查法. December. 26, 2023 08:07. by 张恩智记者 jej@donga.com. 检察机关决定开发利用人工智能（AI）的机器学习技术的新脑波分析方法，并引入暴力犯罪调查。这是检察机关首次在调查中应用AI技术。 综合25日东亚日报的采访，大检察厅科学调查部（部长朴贤俊）最近与汉阳大学脑工学系任昌焕教授组一起开发了利用机器学习的脑波分析方法。 检察机关现有的脑电波分析方法利用了大脑受到熟悉的刺激时产生的特定脑电波（P300•提示刺激后0.3秒出现的脑电波）。其方式是，认为嫌疑人的大脑中可能记录着犯罪场所和作案手法等，提出犯罪场所、工具等后测定脑波变化。该分析法在没有证据或嫌疑人否认嫌疑时使用，但由于准确性差，证据能力没有得到认可。 检察机关与任教授组一起开发的新方法的特征是，除了P300反应外，还可以分析大脑领域之间交换信号的连接强度和次数变化等。例如，向犯罪嫌疑人提供作案工具或场所等信息后，检查大脑，处理视觉和触觉等感觉信息的头顶叶部分就会活跃起来。另外，据调查，与下达决策的部分之间的连接性也在提高，综合分析这种大脑的“网络流”，利用机器学习技术让AI学习，区分犯人、参考人（证人）、单纯目击者等。 大检察厅脑电波分析官金锡灿（音）表示：“犯罪现场必定会在犯人的大脑中留下证据”，“利用机器学习技术学习6万多个脑电波数据的结果显示，准确度为96.2%。今后随着利用脑电波分析的科学调查的增加，期待对长期未结事件的调查能有所帮助。”

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