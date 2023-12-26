日本支援50%的半导体投资额……韩国只有15%的税额减免. December. 26, 2023 08:07. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 在全球半导体供应网重组速度加快的情况下，日本正在成为强有力的伏兵（意外对手）。随着支付半导体工厂投资费用的“最多50%”的巨额补助金，不仅吸引当地企业，还接连吸引海外企业的投资。如果宣布“半导体复活”的日本继续采取攻击性行动，有人担心“今后10年内韩国的半导体工厂生产效率可能会被日本逆转”。 25日，综合国内主要半导体企业和专家的分析结果显示，美国美光公司的日本广岛DRAM工厂通过从日本政府那里获得的39%的投资金，追加确保了5%至7%的成本竞争力。也就是说，出售100韩元的物品时，多留下5~7韩元。在每条生产线投入数万亿韩元至数十万亿韩元的“钱之战争”半导体设备竞争中，除了技术力、量产经验外，还将追加确保新的武器。DRAM市场排名世界第三的美光有可能利用日本生产基地威胁三星电子和SK海力士。 代工（半导体委托生产）世界第一大企业台湾TSMC（台积电）利用日本方面的补助金，筹集到了熊本第一工厂设备投资额的41%。据分析，得益于此追加确保的成本竞争力为10%。日本为了巩固台积电正在推进的代工二、三工厂计划，计划将补助金比率提高至50%。KAIST电气电子工学部教授金正浩（音）表示：“就像在拳击中反复被刺拳击打就会倒下一样，如果成本竞争力差距累积，就可以扭转局面。” 日本政府指定半导体为“特定重要物资”，为每件可支付数万亿韩元规模的现金铺平了道路。对此，除了现金外，还向Rapidus和Kioxia（铠侠）等本国企业投入了多种形态的侧面支援。这是同时推进吸引海外企业和培养本国企业的“双轨战略”。 相反，韩国根本没有对半导体设施投资的现金支援政策。随着3月份税收特例限制法修订案（K-芯片法）在国会通过，大企业的设施投资额税额减免比率从8%提高到了15%，但因为是日落法，到明年12月就会回到原位。仅从日本的补助金和韩国的税额减免政策来看，美光和台积电没有理由投资韩国。特别是韩国的法人税率、最低限度税等税金本身也很高，因此与竞争国相比，投资魅力有所下降。 半导体业界高层相关人士表示：“如果抛开人力、基础设施、国民情绪等，单纯地只考虑数字，就连韩国企业在日本建立工厂也可能更有利”，“韩国政府和政治圈也有必要在经济安保方面扩大对半导体产业的支持。”

한국어