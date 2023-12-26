价格竞争力比韩国更高的日本半导体工厂即将成为现实. December. 26, 2023 08:06. . 有预测称，正在日本建设的美国、台湾半导体企业工厂将具备比预想的更高的价格竞争力。因为日本政府为了重获被韩国等夺走的半导体主导权，向这些企业支援了巨额补贴。韩国的支援政策相对处于劣势，因此有人预测10年内日本半导体产业将再次超过韩国。 半导体委托生产第一大企业台积电（TSMC）与日本索尼等合作，以明年2月竣工为目标，正在日本熊本县建设代工厂。设备投资1万亿日元（约9.14万亿韩元）的41%将从日本政府得到补贴。只要满足“工厂运营10年以上，供应不足时先向日本提供”的条件即可。据悉，因此将在日本生产的台积电系统半导体的价格竞争力将提高10%。 美国半导体企业美光科技也在日本广岛县建立新一代DRAM半导体工厂。这是继三星电子、SK海力士之后的第三大DRAM半导体企业。计划投资5000亿日元（约4兆5700亿韩元），日本政府决定返还39%的补贴。由于补贴效果，预计该工厂生产的DRAM的价格竞争力将提高5%至7%。 在技术差距只有几个月的最顶级半导体企业之间，5%-10%的价格竞争力差距是决定胜负的决定性因素。因为这样可以降低价格或获取更多的利润。虽然第一工厂尚未启动，但台积电公布在日本设立第二、第三工厂的计划也是出于这样的考虑。对于正在以代工厂第二位追赶台积电的三星电子来说，情况变得不利。 因为日本政府认为，放低自尊心、向外国企业建设的工厂投入本国国民的税金，之于恢复半导体是不可避免的。日本政府每年还向本国企业为复兴半导体而联合建立的代工企业“Rapidus”提供3000亿日元的援助。 与此相比，韩国政府为鼓励半导体企业投资设施而支援的优惠只是减免法人税。完全没有以“返现”形式返还给企业的补贴。不仅是日本，美国、欧盟、中国、印度等主要国家不是企业，而是政府全面展开了半导体战争。我们不能放手不管任由韩国企业在海外孤军奋战。

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