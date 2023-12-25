日本政权“消防员”林芳正：“我的生日是1·19”. December. 25, 2023 08:13. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. “因为生日是1月19日，所以派119一样的用场。” 这是14日就任日本政府“二号人物”、发言人官房长官的林芳正（照片）在上周的NHK电视台访谈节目中说的话。他幽默地解释了应支持率达到下台水平的首相岸田文雄的要求紧急进入内阁的情况。 日本媒体评价说，林芳正的出发非常顺利。虽然现在打分还为时过早，但在出现岸田首相年内下台的说法的形势下，突显了稳定管理危机状况的能力非常突出。 林芳正接替的是因涉嫌筹集自民党安倍派秘密资金而辞职的前官房长官松野博一。曾任安倍派事务总长的松野在秘密资金相关报道不断出现的情况下，每次记者见面会上都避而不答。这助长了岸田支持率的下降。相反，林芳正对于指称自己筹集秘密资金的疑惑明确表示，“没有收过秘密资金”。对于自己所属的岸田派和自民党的批评，他正面回应称：“必要时我会亲自说明。” 从2008年担任防卫相开始，这是林芳正第七次出任部长，其中4次是前任不光彩辞职导致的“救援登场”。《读卖新闻》评价说：“在党内被认为是稳定的政策通。”从1995年当选参议员时起，他与岸田在同一派系（宏池会）活动，结下了不解之缘。他目前代替首相实际运营着岸田派。 日本政界和媒体认为，在官房长官任上获得成功的政治家是下任首相的有力候选人。有分析认为，如果林芳正能够很好地辅佐岸田，在一定程度上摆脱目前内阁最坏的情况，其存在感将会进一步增强。

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