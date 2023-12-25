不敢回答自己是“经济总指挥”的经济副总理候选人. December. 25, 2023 08:12. . “本届政府的经济总指挥是谁？” 理所应当似的，笔者想起的是“经济副总理”。这是19日举行的副总理兼企划财政部部长候选人崔相穆的人事听证会上，国民力量党议员朱豪英提出的问题。他说：“经济副总理来当吗?是经济首席来当?还是政策室长来当呢?”原来就有经济首席秘书，总统室又新设部长级的政策室长职位，因此让人担心副总理不能成为总指挥而被挤在一边。 没有出现“是经济副总理”的回答。崔相穆表示：“因为还没有就任，这么说还为时过早。”相反，他还说，“人”很重要。他最后说：“在内阁，我会做在内阁该做的事情，在总统室，政策室长做自己该做的事情，会好好协调的。”虽然看起来是比在野党议员们之前提出的“崔顺实干政”事件相关问题更容易回答的问题，但崔相穆的回答却非常谨慎。我从未见过总统的经济幕僚被正式称为总指挥。 交给崔相穆的职责分明是经济总指挥。总统提出的崔相穆人事听证邀请案中写道：“随着全球复合危机的持续，经济总指挥为稳定经济运营的作用比任何时候都重要，在这种情况下，（我）判断对象是充分具备为我国跃升为全球中枢国家做出贡献的能力和资质的最佳人选。” 作为崔相穆展现谦逊的轶事，其余味令人不快，是因为最近看到了最终决定经济政策的过程。当初，政府对通过国内股票交易获得的利益征收税金的标准提高到每个项目的50亿韩元持否定态度。虽然打总统室接连出现放宽标准的报道，但副总理兼企划财政部部长秋庆镐12日明确表示：“不在具体讨论。”但仅仅9天后，股票转让所得税大股东标准得到了缓解。 据说是总统室大力推进的。据悉，总统室MZ世代行政官们强烈建议高层负责人说，“废除股票转让税是尹锡悦总统的竞选公约，由于市场的不确定性，个人投资者受到了损失”。结果，总统室接受了这一提议，经过讨论后开始推进。如果按他所说，就是把经济原则抛在脑后，根据政治判断开始刺激股市。到目前为止，如果一个项目的持有金额超过10亿韩元，就被分类为“大股东”，要收税。因此，大户个人投资者为了避税，年底大量抛售股票，导致股价一再下跌。 崔相穆在一个月前还是总统室经济首席秘书。他甚至被评价为“天才官僚”。他比任何人都清楚总统室和政府的力学关系。因此，他未能以经济总指挥自居才更加令人担忧。这被解读为不是统率和协调经济政策、而是要成为“追随者”的姿态。具有讽刺意味的是，崔相穆在2016年作为企划财政部次官，带头将股票转让税大股东标准从25亿韩元（以KOSPI为准）降低到了15亿韩元。他是经济总指挥还是追随者，他上任后的行动会给予确认。

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