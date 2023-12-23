今年圣诞节前夜，“孙诞老人”期待给球迷送上进球礼物. December. 23, 2023 08:16. by 金培中 wanted@donga.com. “孙诞老人”孙兴慜（托特纳姆热刺队•照片）作为送给球迷的圣诞礼物，将争取进更多的球。 孙兴慜将在平安夜24日0时举行的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第18轮主场比赛中出击。这是孙兴慜自2015~2016赛季首次进入英超以来，托特纳姆热刺队第三次在平安夜进行联赛比赛。2017年球队以3比0击败伯恩利，2018年以6比2大胜埃弗顿。 5年前的12月24日举行的与埃弗顿队的比赛给孙兴慜加上了“孙诞老人”的修饰语。孙兴慜当天凭借2粒进球和1次助攻的出色表现，带领球队以4球优势大胜对手，被选为当场比赛最佳球员。当时英超事务局通过推特传达孙兴慜的活跃表现，并使用了孙兴慜和圣诞老人合二为一的“孙诞老人（Sonta Claus）”一词。 孙兴慜将在今年平安夜对阵埃弗顿队。本赛季英超进球数并列排在第3位的孙兴慜将在与埃弗顿队的比赛中挑战联赛第11粒进球。目前，射手榜首位的埃尔林•哈兰德（曼城）攻入14球，排名第2位的穆罕默德•萨拉赫（利物浦）攻入11球。孙兴慜此前在联赛中共与埃弗顿队交锋12次，攻入4球，助攻3次。 另一方面，黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）正在准备24日晚10点与切尔西队的比赛。这是黄喜灿出道英超联赛的2021~2022赛季以来，伍尔弗汉普顿首次在平安夜进行比赛。如果以8粒进球排在联赛射手榜并列第6位的黄喜灿在与切尔西队的比赛中攻入多粒进球，这将是他进军英超后首次在一个赛季取得两位数的进球。伍尔弗汉普顿队21日表示，将与黄喜灿的合同延长到了2028年。此后，还包括了可以再延长12个月的条件。伍尔弗汉普顿俱乐部表示：“黄喜灿在圣诞节前攻入9球（联赛8球，杯赛1球），正在度过最辉煌的赛季。”

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