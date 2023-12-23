美国又要限制中国产低档半导体……韩国企业也会受到影响. December. 23, 2023 08:15. by 华盛顿=文炳基记者、金哲中记者 weappon@donga.com、tnf@donga.com. 围绕半导体和核心矿物供应网，美国和中国的霸权矛盾正在激化。美国从去年10月起限制向中国出口最新式尖端半导体，当地时间21日又表示将限制中国产低价通用半导体，中国也“针锋相对地”表示将禁止出口战略物资稀土加工技术。同时进军美国和中国的韩国半导体企业，无论以何种方式都无法避免后续风暴。 美国商务部当天表示，“从下个月起，将开始调查美国企业如何采购通用半导体”，并表示将以汽车、航空宇宙、国防产业等尖端产业领域的100多家企业为对象，掌握这些企业的通用半导体的供需情况。美国商务部长吉娜·雷蒙多也强调：“中国扩大本国企业通用半导体的生产，确认了美国企业无法在（相关）市场竞争的令人担忧的迹象。应对威胁美国通用半导体的外国政府的非市场行为是国家安全问题。” 由于美国限制尖端半导体，中国进入相关市场的道路被堵住，因此集中于旧款通用半导体市场，增加了市场占有率。对此，拜登政府官员也向彭博社表示，美国对通用半导体的制裁“可能包括关税或其他贸易手段”。分析认为，这意味着美国将大幅提高美国企业进口的中国产通用半导体的关税，来降低对中国的依赖度。 同一天，中国商务部、科技部发布《中国禁止、限制出口目录》修订版，内容包括限制使用稀土的高性能磁铁等制造技术、精炼技术的出口。路透社预测，通过此次措施，特别是电动汽车、医疗器械、武器等使用的稀土类的供应及冶炼将受到相当大的打击。 有分析认为，如果美国开始通用半导体实态调查，进军美国市场的韩国企业也很有可能被列入调查对象。产业通商资源部相关人士表示：“虽然还没有看到具体的调查范围或计划，但考虑到对韩国企业的影响等，将与美国政府合作。”

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