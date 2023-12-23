美国牵制中国通用半导体……要用精巧的贸易外交守护国家利益. December. 23, 2023 08:14. . 美国政府决定调查本国企业进口并使用多少中国产低价通用半导体。继切断利用美国技术和设备的人工智能半导体等尖端半导体的对华出口后，美国又通过控制展开低价物量攻势的中国产半导体的进口，试图挫败中国的“半导体崛起”。 美国商务部计划明年1月掌握汽车、航空宇宙、防卫产业领域超过100家本国企业的通用半导体供需情况。美国商务部表示，展开调查的理由是为了加强美国的半导体供应网，同时减少中国引起的国家安保危险。它明确表示，目标是中国产半导体。 有人指出，实际上，美国与韩国、台湾、日本、荷兰等自由阵营一起阻止尖端半导体技术和设备的出口，但中国方面受到的打击并没有预想的那么大。获得巨额政府补贴的中国半导体企业正在积极攻占以旧型设备、技术占世界半导体市场75%的20纳米级以上通用半导体市场。甚至有人预测，如果按照目前的趋势发展下去，两三年内世界旧型半导体市场的一半将被中国产品占据。 美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，“调查结果将提供我们下一步行动所需的情报”，这是韩国政府和企业尤其需要关注的部分。因为这意味着通过高关税等提高贸易壁垒，可以阻止中国产半导体的进口。问题是一直强调与同盟国合作对华制裁的美国今后很有可能要求韩国等参与。 韩国虽然是存储器半导体世界第一，但低价通用半导体对中国产的依赖度很高。如果不能使用中国的半导体，韩国生产的家电产品、智能手机、汽车的价格竞争力就会出现问题。如果对中国产半导体征收高关税，三星电子、SK海力士在中国制造的半导体也会随之受到损失。 去年9月，美国政府通过《削减通货膨胀法》，决定只对美国生产的电动汽车支付补贴，韩国汽车业界因此遭受了意想不到的损失。对此次措施，如果不制定出将美方意图解读到两三手后的精巧的贸易外交战略，这种事情随时都有可能重演。

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