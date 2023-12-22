全租诈骗受害者达1万人，他们真正所期盼的东西. December. 22, 2023 08:36. . 全租诈骗的受害者超过了1万名。国土交通部全租诈骗受害支援委员会从今年6月开始到本月20日为止，先后17次研究了1.2537万件受害申请，其中1.0256万人被认定为受害者。 据韩国城市研究所10月发表的实态调查结果显示，全租诈骗受害家庭的平均全租保证金为1.1711亿韩元。即使单纯计算，近1.2万亿韩元的资金在“空中解体”。甚至全租房诈骗事件还在进行中。除了现有的仁川或首尔外，水原、大田等其他地区也接连出现了受害事例。 除了像这样广泛、持续发生损失的事实外，全租诈骗事件还有其他特征。正如1万名的受害者人数一样，受害者的故事多种多样。有不知道是违章建筑就签约，然后遭遇全租诈骗的人。也有在不知道房子已经转交给信托公司的情况下签订全租合同的情况。签订租赁合同后，房东申请破产，很难收回保证金。 在这种情况下，特别法出现死角地带是理所当然的事情。全租欺诈特别法实施后不到6个月就提出8件修改案，这一点也反映了这一事实。即使被认定为受害者，也不能立即得到救济。要经历拍卖等漫长的法律程序，而且很难完全收回保证金。 因此，在野党所说的“先救济后回收”是很有魅力的解决方案。就像住宅城市保证公社（HUG）对全租保证金保证保险加入者做的那样，国家代替房东偿还保证金，之后再回收。甚至出现了职权上呈包含“先救济后回收方案”的特别法修改案并使其通过的话，这是因为那才是比较容易的解决方法。 但是，正如预计明年HUG将出现大规模赤字一样，“后回收”需要很长时间。能否完全回收也不得而知。稍有不慎，诈骗加害者需要偿还的钱，国家就会用税金代替偿还。另外，与电话诈骗等其他诈骗事件的受害者、追加缴纳保证费，准备安全装置的租户之间的公平性问题也仍然存在。 在这种情况下，一味地高喊“先救济后回收”，并以此为借口，将受害者的紧迫感利用在政治斗争中。国会要做的事情是收集各种利害当事人的声音，达成社会协议。考虑到全租诈骗受害者们被侵害了“家”这一生活必需的空间，应该讨论是否将税金投入“先救济”，或者在现实可行的范围内努力消除死角地带。政府也应该更加积极地研究什么是可能的，什么是不可能的，向受害者和国会进行如实说明。这就是在寒冷的天气里，在街上高喊修改特别法的受害者们所期盼的事儿。

한국어