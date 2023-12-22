657万亿韩元的明年预算得以迟到处理……朝野两党幕后交易仍是黑匣子. December. 22, 2023 08:35. . 国会昨天召开全体会议，通过了656.6万亿韩元的明年预算案。因为朝野政党的极端对峙，原本本月2日的法定时限逾期19天，得到了迟来的处理。在共同民主党表示将按照自己的意愿修改政府草案单独处理后，国民力量党和政府急忙进行协商，避免了打破去年22天最久迟到处理记录的不光彩现象。但是，不仅连续3年错过法定时限，还再次上演了这一过程中达成了怎样的妥协、国民无法知晓的“黑匣子”式密室协议。 得以通过的明年预算案把政府草案削减4.2万亿韩元，但增加了朝野要求的3.9万亿韩元，整体上减少了3000亿韩元。政府声称要纠正瓜分式预算分配、比今年减少5.2万亿韩元的研发预算，通过朝野协商又补加了6000亿韩元。由于朝野的妥协，共同民主党想要削减的政府原子能预算1814亿韩元，被政府全额削减的“李在明牌”地区货币预算3000亿韩元同时复苏，新万金预算也增加了3000亿韩元。 明年的预算增加率与今年的正式预算相比为2.8%，是自2005年整理相关统计以来的最低值。也就是说，因新冠疫情等原因剧增的预算规模、国家债务增加，在一定程度上被踩了刹车。但问题是，在最后协商中，朝野反复出现了在国会法上没有根据、也没有留下会议记录的小委员会里讨价还价的旧态。世界前10位经济大国一年的国家生计，最终在只有极少数朝野领导层和公务员聚集的密室里决定。 据悉，在此过程中，前国民力量党代表（党首）金起炫的选区蔚山南区的氢电电车预算、共同民主党代表李在明选区仁川桂阳区的道路开设预算分别增加了数十亿韩元。虽说不可能单方面落实一方的主张，双方不可避免地要进行妥协，但实权政治家在议会选举即将到来之际，为照顾自己的选区而加入的“条子预算”“Kakaotalk预算”也是应该根除的惯例。 几乎每年国会都会推迟处理预算案，在此过程中还会出现暗中交易，但政界丝毫没有改善的意志。如果不可避免地要出现只有少数人参与的紧密协商，那么有必要义务性地制作会议记录，透明地公开。国民有权利知道以什么根据、什么理由在朝野协商桌上来回了数百、数千亿韩元的税金。

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