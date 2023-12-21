去年冠军LG队和仅排在第7位的乐天队，今年两队球员身价相差无几. December. 21, 2023 09:02. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 虽然成绩排在倒数第4位，但身价却高居上位圈第4位。这是今年也未能摆脱“高费用低效率”泥潭的职业棒球乐天队的故事。 韩国棒球委员会（KBO）20日公开了职业棒球10支球队向队内年薪前40人支付的报酬（年薪、优先权、合同保证金）总额统计结果。据此，乐天队向这40名球员共投资了106.4667亿韩元。但是球队仅取得68胜（76负），相当于每场胜利花费了约1.5657亿韩元。与10支球队的平均值（1.389亿韩元）相比，多出了1700万韩元以上。 今年职业棒球总冠军LG队的年薪排名与乐天队相差无几，为40名球员共花费了107.0975亿韩元。常规赛成绩是86胜2平56负。这相当于每场胜利花费了1.2555亿韩元，比乐天少3102万韩元（19.8%）。今年LG队自1994年以后，时隔29年再次登上职业棒球冠军宝座，而乐天队则连续6年未能进入季后赛。 最展开“低成本高效率”棒球的不是LG队，而是KT队。常规赛排名第2位（79胜3平62负）的KT队的球员身价（向队内年薪前40人支付的报酬•下同）在10支球队中排在第3位，共花费了94.83亿韩元。平均每胜花费1.2003亿韩元。而每场胜利所花费的资金少于KT的球队只有最后一名（第10位）Kiwoom（1.1124亿韩元）。 KBO原本是在赛季开始前统计并公布各球队的年薪。赛季结束后拿出该资料是因为从今年开始实行了工薪帽（年薪总额上限）制度。今年，如果球队的球员身价超过114.2638亿韩元，就属于制裁金征收对象。目前10支球队都符合工薪帽规定。

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