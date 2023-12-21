朝野政党就657万亿韩元明年预算案达成协议……逾期19天，今日处理. December. 21, 2023 09:01. by 尹明进记者 mjlight@donga.com. 国民力量党和共同民主党20日就处理657万亿韩元规模的明年预算案达成了协议。政府决定从现有政府草案（657万亿韩元）中减额4.2万亿韩元，同时接受国会要求的4.2万亿韩元增额，最终维持了政府草案的额度。朝野政党原先决定在20日下午的全体会议上处理预算案，但由于双方达成一致时间推迟，决定21日上午10点追加召开全体会议，以原点处理预算案和预算附属法案。虽然好不容易避免了最糟糕的延迟处理，但比预算案通过的法定时限（12月2日）晚了19天。到目前为止，去年12月24日是国会先进化法实施以来最晚处理预算案的事例。 国民力量党院内代表尹在玉和共同民主党院内代表洪翼杓当天在国会会面并达成了上述协议。朝野政党之间一直存在分歧的研发相关预算比政府草案增加了6000亿韩元，共同民主党一直要求的新万金相关预算也净增加了3000亿韩元。被称为“李在明牌”预算的地区爱心商品券发行补贴预算，当初在政府草案中被全额削减为0韩元，但在朝野协商过程中追加反映了3000亿韩元。国家债务和国债发行规模决定不比政府方案增加。这一措施反映了政府和执政党健全财政的意志。 尹在玉表示：“虽然预算协商过程中存在困难，但已经超过法定时限，再加上考虑到民生和国家经济，两党之间怀着不能再推迟的迫切心情互相作出了让步和妥协。对于未能遵守法定时限，我感到很抱歉。” 洪翼杓表示：“从在野党的立场来看，虽然多少有些遗憾，但从两党进行了最大努力协商这一点来看，我认为很有意义。”

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