第一幅圣经画作. December. 21, 2023 09:00. . 圣诞节不仅是基督教徒，也是地球村很多人等待和享受的纪念日。既然如此，就期待下雪的白色圣诞节。著名画家彼得•勃鲁盖尔画的《伯利恒的人口普查》（1566年•照片）是最早描写雪景的画作之一。 勃鲁盖尔以将圣经故事比喻成他生活的时代而闻名。这幅画的背景也是圣经中的伯利恒，但实际上展现了画家生活的16世纪荷兰的日常风景。下雪的冬夜，人们聚集在左边的旅馆大楼里。他们是奉罗马皇帝的命令，为了申报户籍而来到故乡的人们。在门前，书记官记录着人们的个人资料，正在收税，拿着枪的士兵在旁边看守着。村民们把酒桶或柴火装在车上或宰猪做饭等，在严寒中热衷于各自的生计。孩子们在冰上打陀螺或坐雪橇，远处的后面酒吧前排着来喝酒的男人。 200名登场人物中还有玛利亚和约瑟。位于全景中间的他们离开拿撒勒（耶稣的故乡），刚刚抵达伯利恒。骑着驴即将临盆的玛利亚披着蓝色斗篷，肩上扛着木匠锯的约瑟正拉着驴走向旅馆。头上没有光环，外貌也没啥特别的圣母。画家把耶稣的母亲也描绘成平凡邻居的样子。约瑟无法穿过拥挤的人群找到旅馆房间。结果在下雪的那天晚上，在简陋的马厩里婴儿耶稣诞生了。所以是白色圣诞节。 这幅画分明是描写圣经故事的宗教画。但是却采用了展示日常生活场面的风俗画的形式。这也是最早描写雪景和白色圣诞节的风景画。像这样在一个画面中同时展现三种不同体裁的16世纪画家的才能令人惊讶。

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