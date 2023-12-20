昌原女中学生表演K-POP音乐剧《My Mother》. December. 20, 2023 09:09. by 李素妍记者 always99@donga.com. 19日，在庆尚南道昌原市MBC庆南大厅，青少年文化艺术教育节目《朋友啊，和文化艺术一起玩吧！我也是K-POP明星！》。该项目由东亚日报、庆尚南道教育厅、马山阳德女子中学共同主办，K演出艺术展望研究所主管。 阳德女子中学的20名学生当天在舞台上表演了K-POP音乐剧演唱会《我的母亲My mother》。《我的母亲》是讲述阳德女中学生们通过随笔征集活动出品的母亲故事的创作音乐剧演唱会。学生们亲自参与创作，在作品中包含了妈妈的梦想和回忆。同德女子大学广播演艺系的金春京教授和柳成俊教授等指导了学生。 参与演出的林江罗（16岁）表示：“通过这次演出，再次感受到了妈妈的珍贵，也获得了以后无论什么事情都能做好的自信。”阳德女子中学校长朴真熙（音）表示：“看着在专家们的指导下愉快地学习唱歌和演技的学生们，我们看到了学生们所具有的才能”，“为展现出帅气舞台的学生们感到自豪。”总管音乐剧教育的金教授表示：“一想起妈妈，谁都会感动”，“学生们在舞台上很好地分享了那份温暖的感情。” 该活动从2007年开始到今年已进入第16个年头。东亚日报从2012年开始与庆尚南道教育厅共同主办该活动。

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