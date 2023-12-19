德国“极右翼党”AfD在城市地区市长选举中首次获胜. December. 19, 2023 08:45. by 趙은아 achim@donga.com. 在德国提出反移民的极右翼党“德国选择党（AfD）”首次培养出了中小城市市长。在塞尔维亚议会选举中，亲俄罗斯右派倾向的现任执政党获胜。在欧洲，难民增加和高物价导致的经济困难持续不断，极右热潮正在高涨。 17日，据德国国营电视台德国之声（DW）等报道，当天AfD自2013年建党以来首次在城市地区市长选举中获胜。在德国东部被称为“萨克森州的瑞士”的4万人口城市皮尔纳实施的市长决选投票初步统计结果显示，候选人蒂姆•罗赫纳（53岁•照片）以38.5%的得票率力压其余两位候选人，当选为市长。 罗赫纳虽然是无党派人士，但以AfD候选人的身份参加了选举。他与德国前总理默克尔所属的德国最大在野党基督教民主党（CDU）候选人及自由选民党（FW）候选人展开了竞争。 据DW等当地媒体报道，AfD候选人当选人口达4万人的城市市长尚属首次。今年7月，在萨克森-安哈尔特州小城镇拉贡-耶斯尼茨的市长选举中，虽然AfD所属候选人当选，但这里的人口只有9000人。萨克森州情报当局最近将AfD分类为右派极端主义运动，在这种情况下，AfD培养出了市长，因此更加引人注目。在德国，AfD的上升趋势仍在持续。据DW报道，据一项问卷调查结果显示，每5名选民中就有1人回答将票投给了AfD，继CDU之后，获得了第二位的支持率。 而在东欧的塞尔维亚，在实际上询问是否再信任总统的议会选举中，亲俄极右倾向的执政党宣布获胜。据美联社报道，塞尔维亚总统武契奇17日在议会选举中开票达到76%的时候召开记者会，宣布塞尔维亚革新党（SNS）取得压倒性胜利。 有预测称，随着武契奇总统和SNS在此次议会选举中取得压倒性胜利，国政掌握力进一步增强，将进一步加强极右政策。去年成功连任的武契奇总统因憎恶犯罪导致的社会混乱、高物价导致的经济困难等遭遇信任冲击后，为了转换局面，决定提前进行议会选举决一胜负。

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