瞄准美国核潜艇和本土的朝鲜挑衅……韩美应尽快建立“一体型核保护伞”. December. 19, 2023 08:43. . 朝鲜昨天上午向东部海域发射了疑似使用固体燃料的“火星-18”型洲际弹道导弹。该导弹以高角度发射，高度超过6000公里，飞行了约1000公里。如果以正常角度发射，射程可达1.5万公里以上，可以打击美国本土全境。朝鲜还在前一天晚上发射短程弹道导弹，飞行了570公里。这是今年以来首次连续两天进行试射弹道导弹的挑衅。 朝鲜接连进行试射弹道导弹的挑衅，是对韩美加强对朝延伸威慑体制的反弹，也是为了显示应对能力的武力示威。韩美上周在华盛顿召开核磋商小组会议，决定在明年6月之前制定应对朝鲜核攻击的核战略企划和运用指南，并举行8月韩美联合军演时适用的核作战方案演习。也就是说，从仅限于常规战争的韩美联合军演发展为应对核战争的演习。对此，朝鲜也不得不紧张起来。朝鲜指责核磋商小组会议结果是“赤裸裸的核对决宣言”，威胁“先发制人、毁灭性的应对”，也是因为这个原因。 据分析，朝鲜在短短10个小时内连续发射短程和远程导弹，也是为了阻止美国战略资产接近韩半岛，并显示可以打击美国本土，从而削弱美国核保护伞的运转。在此次挑衅中，朝鲜威胁说，如果将短程弹道导弹的发射方向转向南方，就可以打击进入釜山港的“密苏里”号美国核潜艇，如果以正常角度发射洲际导弹，就可以打击美国本土全境。特别是，朝鲜正在加紧推进随时可以进行突袭打击的固体燃料洲际导弹的战斗力化，并进行应对韩美核作战的演习。 应对韩美延伸威慑的朝鲜进行针锋相对的挑衅，在韩朝间“9·19军事协议”被废弃的韩半岛提高了军事紧张感。如果再加上明年美国大选之前的政治变数，东北亚局势的不稳定性增大，朝鲜将会以更大的挑衅动摇安保格局。现在很难用“压倒性的报复、惩罚”等警告来遏制朝鲜的挑衅冲动。韩美应尽快启动“一体型延伸威慑”。韩国应该加快建立与美军战略司令部配合的韩国军队战略司令部等，加快构建韩国军队的应对能力和互助体制。

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