韩国观察人士：“日本出现内讧，暂时很难就强制征用采取‘有诚意的措施”. December. 18, 2023 08:11. by 李基旭记者、高道艺记者 71wook@donga.com、yea@donga.com. 随着日本首相岸田文雄的支持率跌至低于20%，今后对韩日关系产生的影响备受关注。尹锡悦政府上台后，尹锡悦和岸田文雄仅今年就举行7次首脑会谈，在两国首脑的主导下改善了韩日关系。 外交消息灵通人士17日表示：“现在的韩日关系并不是今后日本政权交替就能颠覆的性质。两国在一定程度上解除了大法院判决强制征用受害者赔偿而引发的矛盾，通过‘戴维营’峰会，在安保合作方面也取得了显著的结果。”国民大学（日本学）教授李元德（音）也预测称：“自民党内几乎没有一个领导人就韩美日合作谈论其他路线。不管下届首相是谁，现在的路线都会持续下去。” 有观察人士认为，自民党内的强硬保守派安倍派最近因涉嫌秘密资金而受到调查，遭到了打击，因此没有时间关注韩日关系等。 但也有人预测，就强制征用受害者赔偿问题，韩国政府在宣布第三方偿还方案后一直要求日本采取“有诚意的响应措施”，短期内很难出台。韩国政府消息灵通人士表示：“岸田内阁以低于20%的支持率，很难掌握有诚意的响应措施的主导权。”他还说：“有人批评岸田内阁只顾外交成果、多少疏忽了民生，因此无论是日本政府还是企业，都很难进入强制征用赔偿问题。” 有人指出，岸田首相的支持率暴跌、安倍派崩溃危机等目前的日本政治状况从中长期来看，将对韩日关系产生负面影响。世宗研究所日本研究中心主任陈昌洙指出：“韩国积极行动时，很难看到像岸田首相那样做出回应的样子。”对于安倍派危机，他表示：“如果自民党内部强硬的主张变得众口难防，就有可能管理不了。” 圣公会大学（日本学）教授杨基浩（音）表示：“对于韩国来说，日本维持稳定的国内领导力是件好事。如果日本的不稳定情况加剧，稍有不慎就会形成‘敲打韩国’的氛围。”

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