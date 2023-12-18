韩美从明年8月开始进行应对朝核攻击的演习. December. 18, 2023 08:10. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、尹相虎记者 weappon@donga.com、ysh0015@donga.com. 最早从明年8月“乙支自由盾牌”演习开始，韩美将实施反映应对朝鲜核攻击方案的联合演习。此外，双方还将建立危机时两国首脑可以24小时沟通的专用“热线”。为应对朝鲜核攻击而动员美军战略资产进行核反击等，两国军事力量相结合的“一体型延伸遏制”即将浮出水面。 韩美两国当地时间15日在美国华盛顿举行了第二次核磋商小组会议，就上述方针达成了协议。韩国国家安保室第一次长金泰孝表示：“核战争时，只有美国的核武器和韩国的非核武器、战略资产融为一体，才能相互保护，在空中、海上、陆地上进行军事活动。如果想将此结合起来，就需要实战演习。” 此前，两国的联合军演中没有朝鲜投放核武器时的应对方案。因为联合行动计划中并没有反映美国的核保护伞。对此，金泰孝表示，“针对朝鲜核攻击，如果说（原有的）美国核保护伞是说‘美国会自行判断进行核报复，请放心’，那么现在从一开始就是韩美一起思考、准备、演习、实行核应对”，强调了两者之间的不同。 两国还决定，到明年中期为止，出台针对朝鲜核攻击时共同应对的总体方针和针对韩半岛的核战略企划、运用方针。其中包括核相关敏感信息共享方式和保安体系的构建、核危机时的磋商程序及体系、朝核危机管理及减少危险的计划等。 金泰孝表示：“还拿到了两国首脑可以随时通话的携带装备。”韩国军方相关人士也表示：“明年的‘乙支自由盾牌’联合军演将适用于假设朝鲜对韩投放核武器等核攻击情况、以美国核力量进行报复的阶段。”

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