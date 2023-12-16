为阻止英伟达独占鳌头，英特尔公开新一代AI芯片. December. 16, 2023 09:08. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 美国半导体企业英特尔公开新一代人工智能（AI）半导体芯片“Gaudi 3”，向掌握世界AI用半导体市场的英伟达（NVIDIA）发起了挑战。除英特尔外，AMD、微软（MS）等陆续推出AI用半导体新产品，预计该领域的竞争也将激化。 英特尔14日（当地时间）在美国纽约的新产品介绍活动中展示了预计明年上市的“Gaudi 3”。该半导体可以驱动Open AI的Chat GPT等生成型AI，处理速度是之前产品的4倍。 英特尔当天还推出了笔记本电脑和PC的中央处理器（CPU）“Core Ultra”、服务器用CPU“Xeon”。两款产品也加入了可以实行各种AI体系的神经网络处理装置（NPU）。特别是，Core Ultra搭载在当天上市的三星电子“Galaxy Book4”上。 “Gaudi 3”具有浓厚的应对英伟达主力产品“H100”的性质。英特尔过去一直稳居世界第一半导体企业的地位，但由于未能有效应对AI半导体市场的快速增长，正在苦苦挣扎。相反，英伟达的主要产品已经成为了AI半导体市场的标准。彭博社也预测：“今年英伟达的销售额将首次超过英特尔。” 两家公司的股价上涨率也呈现出相当大的差异。进入今年以来，英伟达的股价上涨了230%。而英特尔的上升率仅为68%。 但是，为了赶上英伟达，其他企业也将继续努力。英特尔首席执行官（CEO）帕特•基尔辛格当天表示：“到2024年，AI PC将受到关注”，并表示将在戴尔、联想等PC企业搭载本公司产品。最近微软也推出了AI芯片“Maia”，AMD也预告了AI芯片“MI300X”的上市。 生成型AI市场的规模也在迅速增加。彭博社预测，去年生成型AI市场规模为400亿美元，但今后10年内将保持年均42%的高增长。据预测，10年后该市场最少将达到1.3万亿美元（约1690万亿韩元）。

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