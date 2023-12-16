如果不能对总统说逆耳忠言，是第三次对紧急对策委员会回避民心. December. 16, 2023 09:07. . “总统室马上就会采取‘动作’……” 在国民力量党前代表（党首）金起炫辞职的两天前，一名执政党议员做出了这样的预测。当天，10多名亲尹锡悦初选议员在国民力量党议员团体聊天室中将主张金起炫辞职的非主流重要人物称为“X战警”“退党对象”“自杀特攻队”等，进行了“集体攻击”。党内有人批评说，亲尹初选议员们是在以“金起炫护卫武士”自居。看到这一消息的议员说：“龙山（总统室）会想，‘党完全被金起炫夺走了’。总统室会做出有趣的反应。” 两天后，金起炫辞职了。金起炫方面主张，“在与龙山的权力游戏中输给了对手”。其宗旨是，金起炫在3月8日全党大会上凭借“尹心”（尹锡悦的支持）以过半数胜利当选，现在又因为总统室的意志而卸任。据称，其背景是党和总统室之间的垂直党政关系。 由于金起炫的辞职，党内出现了“应该先改变垂直的党政关系”的要求。一名资深议员说：“树被接连拔掉了。现在应该改变土壤，光种新树能行吗？”当记者问院内代表兼代理党代表尹在玉“是否会推荐谁担任紧急对策委员长”时，他作出了上述回答。尹锡悦政府就任1年7个月后，继前代表李俊锡之后，金起炫也中途辞去代表职务。然后成立了第三个紧急对策委员会。也就是说，首先要改变政府上台后接连出现的“紧急情况”局面。 在党代表辞职后首次举行的非公开议员全体大会上，也有人要求，在选拔紧急对策委员会委员长时，也要把重新确立党政关系作为重要标准。在15日举行的国民力量党非公开议员全体大会上，金雄议员指出：“党起到了龙山二中队的作用，因此得不到支持。可不能来一个‘尹锡悦分身’紧急对策委员长。”徐秉洙议员说：“总统不是全能的人。需要紧急对策委员长的领导力，如果有失误或错误的道路，就说服对方，如果不行就果断地说出来。” “有话就说的领导力”的背景，是引发“首都圈危机论”的首尔江西区区长补缺选举中17.15个百分点差距的惨败。前区长金泰宇在大法院被判有罪、丧失区长职务，尹锡悦总统时隔3个月赦免了他并恢复他权利。党领导层虽然认为，“如果有归责事由，就应该遵守无公推的党规”，但尹总统的“信号”让金泰宇再次参选。 执政党继去年总统选举胜利后，在地方选举中取得了压倒性胜利。但在执政第三年以“政权稳定论”和“政权牵制论”构图举行的明年议会选举即将到来之际，转为进入了紧急对策委员会体制。紧急对策委员会的成功与否决定了政权的命运。尹在玉就垂直党政关系的指责表示：“实际上与其说是垂直关系，不如说是沟通顺畅，并不是单方面传达意思的情况。如果让国民这么看待，也应该考虑这一部分。”国民所看的，不就是民心吗？紧急对策委员长的人选，应该成为改变国民观点的起点。

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