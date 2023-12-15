美联储主席鲍威尔的“利率转换”……预告明年将三次降息. December. 15, 2023 08:13. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）自2022年3月开始高强度紧缩以来，首次预告明年利率下调，正式开始转换货币政策。在明年三次降息的强烈信号下，美国道琼斯产业平均指数创下历史最高值，韩国综合股价指数也展开了上升拉力赛等，全球金融市场一致欢呼。 当地时间13日，美联储在联邦公开市场委员会（FOMC）例行会议上表示，将美国基准利率维持在5.25%至5.5%。这是连续三次冻结利率。当天市场关注的焦点是点式图表。点式图表是指17名FOMC委员分别“定点”利率预测值。他们定点的明年底的利率预测中间值为4.6%（4.5~4.74%），比现在的利率低0.75个百分点，暗示明年可以下调三次，每次下调0.25个百分点。美联储主席杰罗姆•鲍威尔在记者招待会上乐观地表示：“美国物价下降的速度比预想的要快。”他表示：“现在是（降息讨论）开始明朗化的时候”，“这也是今天（FOMC）会议的讨论主题。”另外，他还表示“利率已经达到顶点或接近了顶点附近”，宣布高强度紧缩周期实际上已经结束。随着在1年零9个月期间11次上调，共上调了5.25个百分点的美联储开始调转风向，股市直线上升。美国道琼斯指数暴涨1.4%，首次突破3.7万点大关，大型股中标准普尔（S&P）500和纳斯达克指数都创下了去年1月以来的最高值。14日，韩国综合股价指数比前一天上涨1.34%，以2544.18收盘。韩元兑美元的汇率也下降了24.5韩元，以1295.4韩元收盘。

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