宣布将创建新党的李洛渊：“希望专家与年轻人一起”……共同民主党内接连划清界线. December. 15, 2023 08:13. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 正式宣布将创建新党的共同民主党前代表（党首）李洛渊（照片）14日表示：“希望各领域的专家、年轻人多多参与（新党）。”在共同民主党内部，许多人意识到“背叛者”的帽子，纷纷与他划清界线，连亲李洛渊派系的议员们也公开反对“李洛渊新党”。 李洛渊当天在KBS广播中被问到将加入新党的人士是谁时表示：“今后的世界将越来越成为专门职业的世界。执着于名人望家之类是不对的。”他还说：“希望具有综合洞察力的人能一起合作。”李洛渊对韩国的希望党代表梁香子和琴泰燮前议员表示，“发现了可以达成一致意见的余地”，打开了联合的可能性。对于与国民力量党前代表李俊锡联合的可能性，他表示：“还没有考虑和其他人联合。” 共同民主党内部对李洛渊新党的悲观论接连不断。非李在明派系团体“原则和常识”的李元旭议员当天在SBS广播中表示：“李前代表创建新党非常惊慌。可能是因为自己太着急了，展现出这样狂奔的样子有点可惜。”同属这一团体的赵应天议员也在MBC广播中表示：“（李洛渊新党的）这些动作与我们无关。为什么会那么着急呢?仅凭反李在明的旗帜，根本不可能成为第一大党。” 亲李洛渊派系也展开了公开批评。李介昊议员在脸书上写道：“2016年在湖南刮起的国民之党旋风时，我也独自守护了民主党。为了民主党的胜利，一定会守护民主党，与民主党一起。民主党是我的全部。” 在当天非公开举行的共同民主党议员全体大会上，围绕李洛渊新党展开了舌战。曾在李洛渊大选阵营担任随行秘书的吴永焕议员就金民锡议员指责李洛渊是“变色樱（贬低变节政治家的用语）”一事声讨道：“用这种语言指责少数意见是当务之急吗?”对此，金民锡针锋相对地表示：“拥护（新党）或要走的人的人应该退出（党）。”

한국어