李政厚将穿上旧金山巨人队队服……6年1489亿韩元 大赚一笔. December. 14, 2023 08:16. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（25岁•Kiwoom）将以亚洲野手Posting（非公开竞争招标）历史最高额进入美国职业棒球大联盟（MLB）。拥有李政厚的球队是8次获得世界大赛冠军的国家联盟（NL）西部赛区名门球队旧金山巨人队。 MLB.COM和Athletic等美国当地媒体报道说：“李政厚与旧金山巨人队达成了6年1.13亿美元（约1489亿韩元）的入队合同”，“李政厚将得到1.13亿美元的全部保障。另外，4年后他还可以行使opt-out（根据球队和球员的协议跳出合同）的权利。”如果选手行使opt-out权，就可以直接获得自由签约选手（FA）资格，从而提高身价。但由于还有医疗测试等收尾程序，旧金山俱乐部和李政厚方面都没有正式发表。 此次合同在总额和平均年薪（1883万美元•约248亿韩元）方面都超出了以往的预测。当初很多人预测，合同期限为4~6年，总额为6000万~9000万美元的合同比较靠谱。但真正揭开面纱后，李政厚一下子就赚了1亿美元以上的“大钱”。此前，在MLB获得超过1亿美元合同的韩国选手只有秋信守（41岁•SSG）。秋信守在2013年与得克萨斯骑警队签订了7年1.3亿美元的FA合同。 此前，通过Posting系统进军MLB的野手中，也没有人能获得超过1亿美元的合同。李政厚之前是吉田正尚（30岁）去年以5年9000万美元（约1186亿韩元）的价格与波士顿红袜队签约，创下了最高纪录。 2022年韩国职业棒球常规赛最有价值球员（MVP）李政厚精巧的击球实力早早地引起了MLB球队的关注。李政厚从2017年加入Kiwoom队到今年为止的7个赛季中，留下了相当于历史第一的0.340的总击球率。与三振（304个）相比，四坏球上垒（383个）也得到了很高的评价。高水平的中坚手防守实力和年纪轻也被选为优点。再加上纽约洋基队和圣地亚哥教士队等大型球队的引进竞争，李政厚身价暴涨。 今年7月脚踝受伤后，MLB球队对他的关心也没有减少。特别是把加强中坚手作为最优先课题的旧金山巨人队积极向李政厚抛出了“橄榄枝”。旧金山队团长皮特•弗特勒10月还亲自前往首尔高尺天空巨蛋观察了李政厚的打击表现。当地媒体预测，李政厚将从明年开始担任旧金山巨人队的主力中坚手兼1号击球手。 随着李政厚加盟旧金山巨人队，他将以对手的身份与既是前Kiwoom队友又是至亲前辈的金河成（28岁•圣地亚哥队）相遇。从李政厚的MLB出道战开始，两位选手相遇的概率很高。因为旧金山队将在明年3月29日至4月1日举行的圣地亚哥客场4连战中开启新赛季。此后，两队将在4月6日至8日（旧金山）、9月7日至9日（圣地亚哥）、9月14日至16日（旧金山）展开13场对决。 李政厚还将与以10年7亿美元的天价加盟洛杉矶道奇队的大谷翔平（29岁）进行“迷你韩日对决”。同样属于NL西部赛区的道奇队也将在一个赛季内与旧金山巨人队进行13次交锋。

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