数学之父们. December. 14, 2023 08:15. . 数学是我们国家高考（大学入学考试）中最重要的科目。这也是学生们放弃最多的科目。在规定的时间内谁快速解答难题的世界里，数学只能成为挫折的对象。那种数学到底是谁创造的？为什么需要数学？ 提到数学之父，人们就会想到毕达哥拉斯或阿基米德。被誉为文艺复兴美术三大巨匠的拉斐尔所画的《雅典学院（部分•1509~1511年）》中也有他们登场。在西斯廷教堂墙壁上画的巨大的壁画上，以柏拉图和亚里士多德为中心，画着展示西方学问根基的伟人。因为大家活动的时代或地区不同，所以用画家的想象力创作了该场面。 有趣的是两位数学家的样子。生活在公元前6世纪的毕达哥拉斯坐在画面左侧的最前面。秃顶的他被年轻的弟子们包围着，在厚厚的书上写着什么。也许是为了证明毕达哥拉斯理论而投入其中。向他伸出小黑板的青年是阿基米德。用画展现了自己发现的“阿基米德原理”。阿基米德在澡堂里发现浮力原理，赤身裸体地跑出来高喊“我找到了”的故事非常有名。也许他想向早活了几百年的老前辈炫耀自己伟大的数学发现并得到认可，拉斐尔则用这种面貌表达了这种心情。毕达哥拉斯认为万物的根源是“数”，相信世界会根据数法则行动。将宇宙命名为具有秩序意义的“Cosmos”的也是他。 数学是提问、推论和证明的学问。这就像哲学一样。古代数学家是哲学家。数学也像哲学一样慢慢思考并寻找答案的过程非常重要。一个人做不到，得一起解决才行。数学就是这样发展世界的。用一两个错误答案就能使人生受挫的数学不是数学。

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