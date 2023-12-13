韩国和荷兰将结成“半导体2纳米技术同盟”. December. 13, 2023 10:17. by 張寬錫 jks@donga.com. 正在荷兰进行国事访问的尹锡悦总统当地时间12日与三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源一起访问了世界唯一的半导体极紫外线（EUV）曝光设备生产企业阿斯美（ASML）总部的“无尘室”。尹锡悦视察了今后被称为半导体市场“游戏规则改变者”的2纳米（1纳米是10亿分之一米）工程技术能力的阿斯美曝光设备。有分析认为，如果占据最尖端代工工程2纳米技术优势，将抢占660万亿韩元的市场。在这种情况下，为了追赶台湾台积电占优势的2纳米技术，尹锡悦和韩国核心半导体企业总裁们进行了面对面讨论。 尹锡悦当天与荷兰国王威廉·亚历山大、阿斯美首席执行官彼得·温宁克、李在镕、崔泰源一起访问了位于费尔特霍温的阿斯美，并表示：“为了半导体产业革新和全球供应网的稳定，希望两国紧密合作。”这是尹锡悦在海外巡访中首次访问企业，也是拥有首屈一指的技术力量、被称为“超级乙方”的阿斯美首次向外国首脑公开核心设施。 总统室高层相关人士赋予其意义说：“三星电子和台积电刚刚进入了3纳米的竞争。如果有人占据可以进行2纳米工程的设备，将处于非常有利的高地。”尹锡悦当地时间11日表示：“以此次访问为契机，韩国和荷兰的半导体合作现在将升级为‘半导体同盟’。” 三星电子决定与阿斯美共同投资1万亿韩元，签订设立新一代半导体技术研发中心的谅解备忘录，共同开发超微制造工程。SK海力士与阿斯美签订了共同开发EUV氢气回收利用技术的谅解备忘录。

한국어