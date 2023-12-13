安洗莹和徐承宰荣膺世界羽联“年度最佳男女运动员奖”. December. 13, 2023 10:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. “羽毛球天才”安洗莹（21岁）和“双打奇才”徐承宰（26岁）包揽了世界羽联（BWF）评选的“年度最佳运动员奖”。同国运动员分获BWF年度最佳男女运动员奖，安洗莹和徐承宰是第一次。 11日，在中国杭州举行的2023世界羽联颁奖典礼上，女子单打世界排名第一的安洗莹获得了年度最佳女运动员奖。安洗莹发表获奖感言说：“多亏了大家的帮助和支持，我才能获得这个奖项”，“今后我也会努力成为默默地在原地发光的选手。” 去年11月至今年10月，安洗莹在国际大赛上共11次捧起了冠军奖杯。安洗莹在今年世界最高权威的全英公开赛（3月）上获得冠军，在世界锦标赛（8月）和杭州亚运会（10月）上也获得了金牌。 徐承宰在世界锦标赛上获得男子双打和混合双打2冠王的功劳得到了认可，被选为年度最佳男运动员奖。自2008年引进年度最佳运动员奖以来，徐承宰是首位获得该奖的双打选手。在男双和混双项目上分别与姜敏赫（24岁）和蔡侑玎（28岁）搭档的徐承宰表示：“我认为这不是我一个人，而是和搭档们一起取得的成果。明年也会一起努力奔跑。” 1998年至2007年，世界羽联向一名运动员或特定双打组合颁发相当于年度最佳运动员奖的“艾迪忠奖”。在韩国选手中，金东文（48岁）分别于2002年独自一人，2003年和双打搭档、后来成为自己妻子的罗景民（47岁）一起获得了该奖项。此后，安洗莹和徐承宰时隔20年再次成为韩国人获奖者。

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