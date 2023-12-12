半导体核心企业荷兰阿斯麦在人工智能芯片战争中合作变得重要. December. 12, 2023 08:36. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 因为尹锡悦总统的出访，担纲“半导体供应网”主要轴心的荷兰再次受到关注。特别是尹锡悦、三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源一起访问的半导体设备企业阿斯麦（ASML），实际上垄断生产尖端半导体生产所必需的曝光设备。有分析认为，随着人工智能的扩散，高性能芯片市场急剧增长，韩美日半导体同盟的成败取决于与荷兰的合作强度。 据半导体业界11日透露，阿斯美与美国应用材料公司、拉姆研究公司、日本东京电子一起被选为世界四大半导体设备公司。以市场调查企业统计数据统计为准，去年全球半导体设备市场占有率中，应用材料（20%）居首位，阿斯美（18%）居第二位。 半导体是通过刻写电路的曝光、刻蚀、清洗、封装等过程制作的。阿斯美是曝光领域世界第一的企业。生产在半导体基板晶片上画出细微、复杂的电路的核心设备。特别是阿斯美在全世界独家供应的极紫外线（EUV）曝光设备是7纳米（1纳米等于10亿分之一米）级系统半导体及10纳米中期级以下的DRAM等超微工程所必需的。 阿斯美一年可以生产的EUV设备限定为50台左右。这就是半导体制造商之间设备确保竞争激烈的原因。此前，代工（半导体委托生产）世界排名第一的台湾台积电几乎扫荡。据悉，三星电子的EUV拥有量是台积电的一半。这就是阿斯美被称为比顾客公司影响力更大的“超级乙方”的原因。 韩国企业也格外重视与荷兰的关系。李在镕分别于2020年10月和去年6月访问荷兰，亲自负责阿斯美。今年以来，三星电子出售了部分阿斯美股份，但仍然持有0.4%的股份。SK海力士在2021年与阿斯美签订5年内4.7万亿韩元规模的EUV设备长期供应合同，正在持续合作。去年11月荷兰首相马克·吕特访韩时，尹锡悦总统在首脑会谈之前还与阿斯美首席执行官（会长）彼得·本宁克举行了茶谈会。李在镕和崔泰源也参加了这一活动。 对于韩国半导体业界来说，确保EUV设备是最紧迫的课题之一。因为以生成型人工智能为中心的人工智能服务器、人工智能手机、人工智能电脑等正在迅速扩散。为了用于人工智能的高配置处理器，不仅是图像处理装置（GPU）等人工智能芯片，尖端存储器DRAM的需求也将大幅增加。 据集邦咨询透露，第三季度（7-9月）代工市场占有率方面，台积电为57.9%，三星电子为12.4%，两家企业之间的差距拉大到了45.5个百分点。对于三星电子来说，为了确保更多的顾客，急需扩大尖端工程。美国、日本等国家的追击也非常猛烈。英特尔从10月开始通过首次使用EUV的“英特尔4”工艺生产半导体芯片。将于14日作为人工智能芯片上市的英特尔新一代中央处理器“Core Ultra处理器”也是通过EUV生产。 据悉，在存储器领域，美国美光公司也计划在日本广岛工厂引进EUV技术，批量生产尖端半导体。也就是说，存储器强者三星电子和SK海力士没有闲暇的时间。 韩国科学技术院（KAIST）电气电子工学部教授金正浩（音）表示：“在晶圆代工等超微工程中，EUV是不可或缺的装备，今后为了与跨国企业竞争、培养韩国的人工智能半导体产业，加强与荷兰及阿斯美的合作是非常重要的课题。”

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