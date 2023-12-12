金正恩专车换成新型迈巴赫……明目张胆地公开禁止对朝出口品种. December. 12, 2023 08:36. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 外界最近捕捉到了朝鲜国务委员长金正恩把自己的专车更换为至少价值3亿韩元的新型奔驰迈巴赫的情况。被分类为奢侈品的奔驰汽车是联合国安理会禁止向朝鲜出口的对象。尽管国际社会对朝鲜实施制裁，但一段时间以来金正恩反而露骨地在正式场合乘坐奔驰。此次也堂堂正正地公开了推测为走私的新型奔驰。 金正恩的新车是在8日他与第五次全国母亲大会参加者合影留念的过程中暴露出来的。11日，朝鲜中央电视台公开的视频中，金正恩乘坐专车来到拍摄现场，车后面挂着德国梅赛德斯-奔驰的高级品牌迈巴赫标志。后备箱上写着“S650”字样。 该车是2019年出厂的新款，在韩国没有添加选项的基本价格就达3亿韩元左右。金正恩乘坐的是防弹、防火处理的特殊制造车辆，因此价格可能比这更高。此前，金正恩9月访问俄罗斯时，曾在防弹列车“太阳”号上搭载了专车奔驰迈巴赫。不过，当时车上没有贴此次贴的标记。韩国政府消息人士表示：“这是之前公开报道中尚未确认的新车。好象是在下半年换了专用车。” 在此之前，金正恩主要在正式场合乘坐该新型车的旧款奔驰迈巴赫“S600普尔曼卫士”，2018年板门店南北首脑会谈时也乘坐该车登场。据悉，2018年金正恩的“S600普尔曼卫士”和迈巴赫“S62”等避开对朝制裁，经过意大利、荷兰、中国、日本、韩国、俄罗斯等6个国家流入平壤。 去年下半年，朝鲜放宽了因新冠疫情引起的国境封锁，奢侈品流入正在增加。韩国政府认为，金正恩的新车很有可能是在这一过程中走私的。据韩国政府推测，仅为金正恩一家供应的奢侈品每年就达数亿至数十亿韩元。 金正恩的父亲金正日当年也乘坐奔驰。他访问俄罗斯等海外时，总是用专用列车载着奔驰。据悉，他还向亲信们赠送意味着自己生日的带有“216”车牌的奔驰。2011年执政的金正恩在大规模火力演习等军队活动时还乘坐奔驰检阅了炮兵部队。曾是金正日厨师的藤本健二在自传中曾表示，金正恩从7岁开始在别墅内驾驶奔驰。

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