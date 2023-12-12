从“人气投票”变质的法院院长推荐制开始改革……要集中解决审判延迟问题. December. 12, 2023 08:36. by 张恩智记者、金资铉记者 enji@donga.com、zion37@donga.com. 新任大法院院长曹喜大之所以选择“法院院长候选人推荐制”作为第一个司法行政改革对象，是因为他认为防止司法部内部对人事的不信任和不必要的混乱是首要课题。为了解决司法部内外提出的审判延迟问题，作为第一步，打出了人事改革这张牌。 ● 旨在防止变质为“选举版图”的正常化措施 一段时间以来，法院院长候选人推荐制的最大弊端是，法院院长或法院院长候选人有力候选人首席部长法官等为了看行使投票权的所属法院同事和后辈法官的眼色，不能为迅速进行审判而说出逆耳忠言。因此，法院内外不断有人担心“法官人事会不会变质为选举版图”。据悉，为了防止这种副作用，提出了废除“投票制”的方案。 此外，还正在研究通过各一线法院启动推荐委员会，不进行投票，而是以全国为单位接受充分具备法院院长资格的候选人推荐的方式，解决选拔所属法院院长后通过人事调动离开相关法院的问题。 为了解决审判延迟问题，还制定了将法院院长投入审判的方案。此前，曹喜大在国会人事听证会上表示：“如果就任，将集中管理长期未结案件。将优先委托法院院长审判长期未结案件。”这是预告了将长期未结案件交给法院院长，建立院长直接负责的结构等旨在迅速审判的制度变化。对此，法院内部的反应是肯定的。一名首都的地方法院部长法官评价道：“如果法院院长亲自负责长期未结审判进行管理，对所属法官的工作评定也会产生影响。这种情况下，对于未结案件较多的法庭来说，这相当于赋予了减少未结案件的相当大的动机。” ● “没能遵守迅速接受审判的权利，给国民带来了痛苦” 曹喜大在当天的就职演说中也把重点放在了“审判延迟”问题的解决上。曹喜大强调：“所有国民都有权利迅速接受审判，但是法院却没能遵守，加重了国民的痛苦。”他还下决心说：“从国民现在迫切希望法院的声音来看，解决审判延迟问题、使纷争迅速得到解决是当务之急。将通过细心、多方面的分析，努力解决纠缠不清的审判延迟问题。” 曹喜大还打开了刑事司法体系发生巨大变化的可能性。不久后，将公开讨论引入有条件的拘捕令制度和事前审查扣押搜查令的制度。有条件的拘捕令制度是指，针对嫌疑人签发拘捕令，但附加居住地限制等条件后予以释放，只有在违反条件的情况下才能拘留嫌疑人。扣押搜查令的事前审查是指，如果检察机关申请扣押搜查令，法官在审问嫌疑人等事件相关人士后，决定是否签发拘捕令。但是，这两个制度都是检察机关等调查机关强烈反对、认为“将不可避免地导致调查出现差池”的问题，因此能否实现还是未知数。 当天上午，曹喜大与大法院审判研究官及法院行政处有关人士打招呼后，与大法官们共进了午餐。预计15日将主持全国法院院长会议。审判延迟问题、加强法院安全等成为正式讨论事宜。此后，还将讨论推荐法院院长候选人、补充法院行政处法官等主要悬而未决问题。

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